EÚ bude pokutovať Poľsko, ak nevyhovie rozsudkom Súdneho dvora EÚ

Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok varovala Poľsko, že bude požadovať finančné pokuty proti Varšave, ak zodpovedné poľské úrady odmietnu vyhovieť rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ o súdnych reformách, ktoré prebiehajú v krajine.



Na túto skutočnosť vo svojom vystúpení pred novinármi v Bruseli upozornila podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová počas prezentácie výročnej správy eurokomisie o stave právneho štátu v členských krajinách EÚ.



"Poľsko nás musí informovať o opatreniach, ktoré v tomto smere plánuje do 16. augusta, tak ako to požaduje súd. Ak tak neurobí, Európska komisia požiada Súdny dvor EÚ o uloženie pokuty Poľsku," uviedla Jourová.



Varšava a Brusel sa posledné roky sporia o reformy presadené poľskou vládou. Poľský zákon o reforme justície, ktorý vstúpil do platnosti vo februári 2020, bráni sudcom postúpiť právne otázky Súdnemu dvoru EÚ. Vytvorená "disciplinárna komora" na najvyššom súde má podľa EK a Súdneho dvora EÚ za cieľ dohliadať na poľských sudcov a právomoc zrušiť im imunitu, znížiť ich platy a vystaviť ich trestnému konaniu. Súdny dvor EÚ minulý týždeň nariadil Poľsku, aby zastavilo všetky činnosti nového disciplinárneho senátu, a upozornil tiež, že veľká časť súdnych reforiem v tejto krajine nie je v súlade s európskym právom.



Podľa EK poľské reformy v oblasti súdnictva podkopávajú zásady právneho štátu. Poľský ústavný súd sa minulý týždeň v stredu postavil proti Bruselu prijatím vlastného rozhodnutia, podľa ktorého akékoľvek predbežné opatrenia súdu EÚ proti poľským súdnym reformám nie sú v súlade s poľskou ústavou.