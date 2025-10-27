< sekcia Zahraničie
EÚ bude v Bruseli rokovať s čínskou delegáciou o vzácnych zeminách
Čína dominuje v globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín, čo zvyšuje zraniteľnosť ostatných krajín voči prerušeniu dodávok.
Autor TASR
Brusel 27. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v Bruseli privíta čínsku delegáciu na vysokej úrovni, s ktorou bude rokovať o čínskych vývozných obmedzeniach na vzácne zeminy. Podľa hovorcu EK sa v pondelok uskutočnili prvé rokovania medzi oboma stranami prostredníctvom videokonferencie, ktorých cieľom bolo pripraviť pôdu pre osobné diskusie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga.
„Čínska odborná delegácia na vysokej úrovni príde vo štvrtok do Bruselu, aby sme diskutovali o týchto otázkach,“ povedal v pondelok hovorca EK.
Európska únia už niekoľko týždňov nalieha na Peking, aby zmiernil obmedzenia pre vývoz vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné na výrobu automobilov, polovodičov a vojenského vybavenia. Čína dominuje v globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín, čo zvyšuje zraniteľnosť ostatných krajín voči prerušeniu dodávok.
Predseda Európskej rady António Costa v pondelok priamo otvoril túto otázku s čínskym premiérom Li Čchiangom počas stretnutia na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii. „Naliehal som na neho, aby čo najskôr obnovil plynulé, spoľahlivé a predvídateľné dodávateľské reťazce,“ uviedol Costa po rokovaniach.
Tento diplomatický tlak prichádza v čase, keď Brusel pripravuje širšiu stratégiu na zníženie závislosti od čínskych surovín. Počas uplynulého víkendu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v Berlíne informovala o plánoch na novú iniciatívu RESourceEU, ktorá bude predstavená do konca tohto roka.
Iniciatíva RESourceEU, ktorá je inšpirovaná plánom REPowerEU - zameraným na ukončenie závislosti EÚ od ruských energií - sa bude snažiť diverzifikovať zdroje vzácnych zemín a iných kritických nerastov. Návrh bude obsahovať opatrenia zamerané na rozšírenie recyklácie materiálov, budovanie strategických rezerv, koordináciu spoločných európskych nákupov a investície do ťažobných a spracovateľských kapacít.
Ide však o dlhodobé investície. V krátkodobom horizonte sú rokovania s Čínou jediným spôsobom, ako udržať prístup Európy k týmto kritickým surovinám, konštatuje belgická agentúra Belga.
„Čínska odborná delegácia na vysokej úrovni príde vo štvrtok do Bruselu, aby sme diskutovali o týchto otázkach,“ povedal v pondelok hovorca EK.
Európska únia už niekoľko týždňov nalieha na Peking, aby zmiernil obmedzenia pre vývoz vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné na výrobu automobilov, polovodičov a vojenského vybavenia. Čína dominuje v globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín, čo zvyšuje zraniteľnosť ostatných krajín voči prerušeniu dodávok.
Predseda Európskej rady António Costa v pondelok priamo otvoril túto otázku s čínskym premiérom Li Čchiangom počas stretnutia na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii. „Naliehal som na neho, aby čo najskôr obnovil plynulé, spoľahlivé a predvídateľné dodávateľské reťazce,“ uviedol Costa po rokovaniach.
Tento diplomatický tlak prichádza v čase, keď Brusel pripravuje širšiu stratégiu na zníženie závislosti od čínskych surovín. Počas uplynulého víkendu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v Berlíne informovala o plánoch na novú iniciatívu RESourceEU, ktorá bude predstavená do konca tohto roka.
Iniciatíva RESourceEU, ktorá je inšpirovaná plánom REPowerEU - zameraným na ukončenie závislosti EÚ od ruských energií - sa bude snažiť diverzifikovať zdroje vzácnych zemín a iných kritických nerastov. Návrh bude obsahovať opatrenia zamerané na rozšírenie recyklácie materiálov, budovanie strategických rezerv, koordináciu spoločných európskych nákupov a investície do ťažobných a spracovateľských kapacít.
Ide však o dlhodobé investície. V krátkodobom horizonte sú rokovania s Čínou jediným spôsobom, ako udržať prístup Európy k týmto kritickým surovinám, konštatuje belgická agentúra Belga.