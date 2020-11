Bulharsko blokuje otvorenie prístupového procesu Severného Macedónska

Brusel 17. novembra (TASR) – Bulharsko v utorok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti odmietlo schváliť rokovací rámec Európskej únie pre Severné Macedónsko, čím zablokovalo otvorenie prístupových rokovaní s touto západobalkánskou krajinou.



Podľa tlačovej agentúry Reuters to potvrdila bulharská ministerka zahraničných vecí Ekaterina Zacharievová.



Šéfka bulharskej diplomacie spresnila, že Sofia v súčasnosti nemôže podporiť začatie už viackrát odloženého procesu prístupových rokovaní so Severným Macedónskom vzhľadom na spory s touto susednou krajinou, týkajúce sa viacerých historických a jazykových otázok.



Bulharsko okrem iného spochybňuje existenciu samostatného macedónskeho jazyka a hovorí iba o bulharskom dialekte. Obe krajiny sa tiež sporia o historické osobnosti, ktoré bojovali proti osmanskej okupácii.



Agentúra Reuters upozornila, že zmluva o priateľstve, dobrom susedstve a spolupráci medzi Bulharskom a Severným Macedónskom z augusta 2017 počíta s vytvorením osobitnej komisie zloženej najmä z historikov, ktorá bude tieto spory riešiť. Avšak práce tejto komisie boli na žiadosť Severného Macedónska pozastavené pred tohoročnými predčasnými júlovými parlamentnými voľbami.



„V tejto fáze Bulharsko nemôže podporiť návrh rokovacieho rámca so Severomacedónskou republikou a usporiadanie prvej medzivládnej konferencie," uviedla Zacharievová po skončení rokovaní Rady ministrov, ktoré sa konalo formou videokonferencie. Dodala, že pokiaľ ide o rokovací rámec s Albánskom, o ktorom ministri tiež rokovali, ten Bulharsko prijalo.



Členské štáty EÚ sa v marci dohodli, že Severné Macedónsko a Albánsko môžu začať prístupové rozhovory, pričom na termíne spustenia tohto procesu sa majú dohodnúť premiéri a prezidenti na decembrovom summite EÚ.