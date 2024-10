EÚ by mala finančne chrániť hranice, myslí si väčšina Maďarov

Budapešť 2. októbra (TASR) - Európska únia by sa mala podieľať na nákladoch krajiny v oblasti ochrany hraníc pred nelegálnou migráciou. Podľa prieskumu verejnej mienky si to myslí 76 percent maďarských voličov. Jeho výsledky v stredu zverejnilo maďarské Centrum pre základné práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Prieskum ukázal, že Maďari naďalej podporujú opatrenia na ochranu hraníc a očakávajú, že aj Brusel bude znášať náklady na ochranu hraníc. Budapešť na to od roku 2015 vynaložila 800 miliárd forintov (2 miliardy eur), uviedol think tank.



Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že 66 percent respondentov rázne odmieta "nespravodlivú" pokutu, ktorú Maďarsku udelil Súdny dvor EÚ v polovici júna.



Budapešť dostala pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonala rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



Prieskum sa uskutočnil od 16. do 18. septembra na vzorke 1000 respondentov.