EÚ by mohla obmedziť dodávky vakcín do Británie, píšu britské denníky

Londýn 26. januára (TASR) - Európska únia by mohla obmedziť dodávky vakcíny spoločností BioNTech/Pfizer do Spojeného kráľovstva v súvislosti s možnými nedostatkom zásob pre očkovanie v Európskej únii i so sporom s britskou spoločnosťou AstraZeneca. Informovali o tom v noci na utorok na svojich webových stránkach denníky The Times a The Daily Telegraph.



Európska únia v pondelok farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca vyzvala, aby splnila svoje záväzky týkajúce sa dodávok očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



V reakcii na informácie spoločnosti AstraZeneca, že do EÚ dodá o 50 miliónov dávok vakcíny menej, než sa pôvodne očakávalo, sa Brusel rozhodol zaviesť v súvislosti s vývozom prísnejšie kontroly, píše Daily Telegraph.



"Únia podnikne všetky kroky potrebné na ochranu svojich občanov a práv," uviedla v pondelok eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.



Vakcína, ktorú AstraZeneca vyvíja spoločne s Oxfordskou univerzitou, je v posledných fázach procesu schvaľovania Európskou agentúrou pre liečive prípravky (EMA).



Európska únia spoločnosti Pfizer a ďalším farmaceutickým spoločnostiam oznámila, že musia mať povolenie na vývoz vakcín do Británie, píšu The Times. Dôvodom sú obavy týkajúce sa množstva zásob.



Európska komisia (EK) v pondelok navrhla, aby sa čo najskôr zaviedol mechanizmus transparentnosti vývozu vakcín z EÚ. To znamená, že v budúcnosti budú musieť všetky spoločnosti v Únii, vyrábajúce vakcíny proti COVID-19, včas oznámiť, že ich majú v pláne exportovať do tretích krajín.



Kroky Európskej komisie vyvolávajú podľa Timesov otázky v súvislosti dodávkami v Belgicku vyrábanej vakcíny BioNTech/Pfizer do Británie.