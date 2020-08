EÚ by podľa Babiša mala Bielorusov povzbudiť k revolúcii

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

Praha 16. augusta (TASR) - Český premiér Andrej Babiš chce, aby Európska únia Bielorusov povzbudila do realizácie revolúcie, aká sa v roku 1989 uskutočnila v bývalom Československu. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Novinky.cz a premiér Babiš na Twitteri.napísal Babiš na Twitteri. Európska únia musí byť podľa jeho vyjadrenía musí Bielorusov povzbudiť, aby sa nebáli realizovať zamatovú revolúciu. Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a pobaltské krajiny musia podľa Babiša v súvislosti so situáciou v BieloruskuPodľa šéfa zahraničného výboru českého Senátu Pavla Fischera by Česká republika mala podporovať bieloruský exil. Fischer vo vysielaní televízie CNN Prima News takisto uviedol, že bieloruské prezidentské voľby vzhľadom na okolnosti nie je možné uznať.Stúpenci bieloruskej opozície vychádzajú do ulíc každý deň od prezidentských volieb z 9. augusta, ktoré boli podľa nich zmanipulované.Prezident Alexandr Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov získal 80 percent hlasov, čím si zabezpečil šiesty mandát vo funkcii hlavy štátu. Lukašenko je na čele krajiny od roku 1994. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská dostala podľa oficiálnych údajov desať percent hlasov.Lukašenko svojich podporovateľov na nedeľňajšom zhromaždení v Minsku vyzval, aby bránili nezávislosť krajiny. V bieloruskom hlavnom meste sa opäť zišli i opoziční demonštranti, ktorí zorganizovali pochod.V Českej republike sa v nedeľu majú uskutočniť dva protesty na vyjadrenia solidarity s demonštrantami v bieloruských mestách. Zhromaždenia sa budú konať na Staromestskom námestí v Prahe a na Dominikánskom námestí v Brne o 18.00 h.