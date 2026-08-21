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EÚ čaká rušná jeseň, dominovať bude rozpočet, rozširovanie aj Čína
Brusel sa po lete pustí predovšetkým do rokovaní o budúcom sedemročnom rozpočte. Európska komisia navrhla jeho objem na približne dva bilióny eur, čo už vyvolalo odpor niektorých členských štátov.
Autor TASR
Brusel 21. augusta (TASR) - Po letnej prestávke čaká Európsku úniu jedno z najrušnejších a politicky najvýznamnejších období za posledné roky. Agende bude dominovať rokovanie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034, ďalší postup v rozširovaní bloku, obchodné vzťahy s Čínou, pripravované obmedzenia sociálnych sietí pre maloletých či klimatická politika vrátane revízie systému obchodovania s emisnými povolenkami (ETS). Rozhodovať sa bude aj o ďalších sankciách proti Rusku a podpore Ukrajiny, posilnení ochrany vonkajších hraníc EÚ a migrácii, informuje TASR.
Brusel sa po lete pustí predovšetkým do rokovaní o budúcom sedemročnom rozpočte. Európska komisia (EK) navrhla jeho objem na približne dva bilióny eur, čo už vyvolalo odpor niektorých členských štátov. Rokovania sa majú na jeseň dostať do rozhodujúcej fázy a cieľom je pripraviť kompromis pred očakávanou dohodou na konci roka. V snahe porozumieť prioritám jednotlivých krajín odštartuje predseda Európskej rady António Costa na budúci týždeň turné po hlavných mestách - Slovensko navštívi v utorok 25. augusta.
Členské štáty zostávajú rozdelené v otázke, na čo by mala EÚ v budúcom období vynakladať peniaze. Skupina tzv. šetrných krajín presadzuje menší rozpočet s väčším dôrazom na obranu, konkurencieschopnosť a nové priority. Na druhej strane stoja krajiny ako Slovensko či Česko, ktoré chcú zachovať silné financovanie poľnohospodárstva a kohéznej politiky. Spornou otázkou zostáva aj spôsob financovania rozpočtu vrátane nových vlastných zdrojov EÚ.
Ďalšou výraznou témou bude rozširovanie EÚ. Po otvorení dvoch vyjednávacích klastrov s Ukrajinou a Moldavskom sa pozornosť sústredí na ďalší postup v prístupových rokovaniach. Podľa informácií TASR Únia s týmito dvoma krajinami pracuje aj na otvorení ďalších dvoch klastrov v októbri. Lídri EÚ by mali na októbrovom summite v Bruseli diskutovať aj o zmene prístupu v rozširovaní Únie.
Do debaty o rozširovaní môže výrazne zasiahnuť aj Island. Islanďania budú 29. augusta v referende rozhodovať o tom, či má krajina obnoviť rokovania o vstupe do EÚ. Prieskumy pritom naznačujú tesný súboj medzi podporovateľmi a odporcami obnovenia rokovaní. Ak by bolo referendum úspešné, krajina by mohla vstúpiť do bloku už v roku 2028 spolu s Čiernou Horou.
Vláda SR považuje rozširovanie za dôležitý nástroj posilňovania bezpečnosti, stability a prosperity v celej Európe. Zdôrazňuje však, že všetky kandidátske krajiny musia pred vstupom splniť stanovené kritériá. Bratislava dlhodobo kritizuje „dvojaký meter“ Únie k Srbsku, ktorého prístupový proces podľa premiéra Roberta Fica spomaľuje pre „suverénnu politiku“ Belehradu.
Brusel sa na jeseň bude intenzívnejšie zaoberať aj obchodnými vzťahmi s Čínou. EK pripravuje ďalšie opatrenia na ochranu európskeho trhu pred tým, čo považuje za nekalé čínske obchodné praktiky, priemyselné subvencie a deformácie trhu. Súčasťou pripravovaných krokov má byť aj mechanizmus, ktorý by európskym firmám pomohol diverzifikovať dodávateľské reťazce a znížiť závislosť od Číny, informoval portál Euractiv.com.
Čínsky prezident Si Ťin-Pching pritom v júli počas rokovaní so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim vyjadril nádej, že Bratislava zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi EÚ a Čínou.
Výraznú politickú debatu možno očakávať aj v digitálnej oblasti. EK pripravuje celoúnijné pravidlá obmedzujúce prístup maloletých k sociálnym sieťam. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už podporila zavedenie vekových obmedzení a po letnej prestávke sa očakáva predstavenie konkrétnejších návrhov.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú celoeurópsku harmonizáciu vekových limitov a mechanizmov overovania veku. Vláda tiež pripravila legislatívu s cieľom chrániť deti v online priestore, pričom namiesto jedného spoločného návrhu pripravila dva zákony. Prvý predstavil minister školstva Tomáš Drucker, po ňom sa pridal aj minister informatizácie Samuel Migaľ.
Na stole zostane aj klimatická politika. Členské štáty budú diskutovať o tom, či a do akej miery spomaliť každoročné znižovanie emisného stropu pre priemysel a energetiku. Ide o súčasť širšieho tlaku niektorých vlád na zmiernenie nákladov spojených s klimatickou politikou EÚ a systémom ETS. Oslabovanie klimatických cieľov je podporované súčasnými krízami vrátane bojov na Blízkom východe a Ukrajine.
Významným momentom bude prejav von der Leyenovej o stave Únie 16. septembra v Európskom parlamente (EP), kde predstaví priority a nové iniciatívy na nasledujúce obdobie.
Šéfka EK bude musieť podľa portálu Politico ukázať, že jej druhá Komisia dokáže presadzovať konkrétne opatrenia napriek politicky krehkej väčšine v EP. Jesenná agenda preto bude aj skúškou schopnosti EK získavať podporu pre svoje priority.
Brusel sa po lete pustí predovšetkým do rokovaní o budúcom sedemročnom rozpočte. Európska komisia (EK) navrhla jeho objem na približne dva bilióny eur, čo už vyvolalo odpor niektorých členských štátov. Rokovania sa majú na jeseň dostať do rozhodujúcej fázy a cieľom je pripraviť kompromis pred očakávanou dohodou na konci roka. V snahe porozumieť prioritám jednotlivých krajín odštartuje predseda Európskej rady António Costa na budúci týždeň turné po hlavných mestách - Slovensko navštívi v utorok 25. augusta.
Členské štáty zostávajú rozdelené v otázke, na čo by mala EÚ v budúcom období vynakladať peniaze. Skupina tzv. šetrných krajín presadzuje menší rozpočet s väčším dôrazom na obranu, konkurencieschopnosť a nové priority. Na druhej strane stoja krajiny ako Slovensko či Česko, ktoré chcú zachovať silné financovanie poľnohospodárstva a kohéznej politiky. Spornou otázkou zostáva aj spôsob financovania rozpočtu vrátane nových vlastných zdrojov EÚ.
Ďalšou výraznou témou bude rozširovanie EÚ. Po otvorení dvoch vyjednávacích klastrov s Ukrajinou a Moldavskom sa pozornosť sústredí na ďalší postup v prístupových rokovaniach. Podľa informácií TASR Únia s týmito dvoma krajinami pracuje aj na otvorení ďalších dvoch klastrov v októbri. Lídri EÚ by mali na októbrovom summite v Bruseli diskutovať aj o zmene prístupu v rozširovaní Únie.
Do debaty o rozširovaní môže výrazne zasiahnuť aj Island. Islanďania budú 29. augusta v referende rozhodovať o tom, či má krajina obnoviť rokovania o vstupe do EÚ. Prieskumy pritom naznačujú tesný súboj medzi podporovateľmi a odporcami obnovenia rokovaní. Ak by bolo referendum úspešné, krajina by mohla vstúpiť do bloku už v roku 2028 spolu s Čiernou Horou.
Vláda SR považuje rozširovanie za dôležitý nástroj posilňovania bezpečnosti, stability a prosperity v celej Európe. Zdôrazňuje však, že všetky kandidátske krajiny musia pred vstupom splniť stanovené kritériá. Bratislava dlhodobo kritizuje „dvojaký meter“ Únie k Srbsku, ktorého prístupový proces podľa premiéra Roberta Fica spomaľuje pre „suverénnu politiku“ Belehradu.
Brusel sa na jeseň bude intenzívnejšie zaoberať aj obchodnými vzťahmi s Čínou. EK pripravuje ďalšie opatrenia na ochranu európskeho trhu pred tým, čo považuje za nekalé čínske obchodné praktiky, priemyselné subvencie a deformácie trhu. Súčasťou pripravovaných krokov má byť aj mechanizmus, ktorý by európskym firmám pomohol diverzifikovať dodávateľské reťazce a znížiť závislosť od Číny, informoval portál Euractiv.com.
Čínsky prezident Si Ťin-Pching pritom v júli počas rokovaní so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim vyjadril nádej, že Bratislava zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi EÚ a Čínou.
Výraznú politickú debatu možno očakávať aj v digitálnej oblasti. EK pripravuje celoúnijné pravidlá obmedzujúce prístup maloletých k sociálnym sieťam. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová už podporila zavedenie vekových obmedzení a po letnej prestávke sa očakáva predstavenie konkrétnejších návrhov.
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú celoeurópsku harmonizáciu vekových limitov a mechanizmov overovania veku. Vláda tiež pripravila legislatívu s cieľom chrániť deti v online priestore, pričom namiesto jedného spoločného návrhu pripravila dva zákony. Prvý predstavil minister školstva Tomáš Drucker, po ňom sa pridal aj minister informatizácie Samuel Migaľ.
Na stole zostane aj klimatická politika. Členské štáty budú diskutovať o tom, či a do akej miery spomaliť každoročné znižovanie emisného stropu pre priemysel a energetiku. Ide o súčasť širšieho tlaku niektorých vlád na zmiernenie nákladov spojených s klimatickou politikou EÚ a systémom ETS. Oslabovanie klimatických cieľov je podporované súčasnými krízami vrátane bojov na Blízkom východe a Ukrajine.
Významným momentom bude prejav von der Leyenovej o stave Únie 16. septembra v Európskom parlamente (EP), kde predstaví priority a nové iniciatívy na nasledujúce obdobie.
Šéfka EK bude musieť podľa portálu Politico ukázať, že jej druhá Komisia dokáže presadzovať konkrétne opatrenia napriek politicky krehkej väčšine v EP. Jesenná agenda preto bude aj skúškou schopnosti EK získavať podporu pre svoje priority.