EÚ cez humanitárny letecký most doručí do Sýrie základnú núdzovú pomoc

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že EÚ spúšťa humanitárny letecký most pre Sýriu s cieľom dodať núdzové zásoby, zaistiť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť humanitárne financovanie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že kolaps režimu Bašára Asada ponúka novú nádej pre sýrsky ľud. Moment zmeny ale prináša aj riziká a ťažkosti.



"Keďže situácia v teréne je nestabilná, naša pomoc obyvateľom Sýrie je dôležitá. To je dôvod, prečo sme na tento rok zvýšili naše humanitárne financovanie na viac ako 160 miliónov eur. Spúšťame tiež humanitárny vzdušný most prevážajúci životne dôležité zásoby, ako sú potraviny, lieky a núdzové prístrešky," uviedla šéfka eurokomisie. Spresnila, že o dodávkach humanitárnej pomoci bude diskutovať na budúci týždeň v utorok (17.12.) na stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Lety financované z rozpočtu EÚ dopravia 50 ton zdravotníckych potrieb zo zásob EÚ v Dubaji do Adany v Turecku a odtiaľ cez hranice do Sýrie. Ďalších 46 ton zo zásob EÚ v Dánsku bude prepravených do Adany a poskytnutých UNICEF a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).



EK zmobilizovala aj ďalšie štyri milióny eur na riešenie najnaliehavejších humanitárnych potrieb ľudí, čím sa celková humanitárna podpora v roku 2024 zvýšila na 163 miliónov eur.



Cieľom je zvýšiť humanitárnu pomoc prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ, ktorí už pôsobia v Sýrii.



Za posledných 13 rokov EÚ a jej členské štáty zmobilizovali viac ako 33,3 miliardy eur na podporu Sýrčanov v krajine a v susedných krajinách.



Podľa údajov EK asi 16,7 milióna ľudí v Sýrii naliehavo potrebuje pomoc. Situáciu zhoršilo aj nedávne eskalovanie napätia v Libanone. Viac ako 560.000 osôb preto utieklo pred konfliktom do Sýrie. Situácia zostáva nezmenená, keďže na severovýchode Sýrie stále pokračujú nepriateľské akcie a humanitárne potreby sa znásobujú.