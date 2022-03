EÚ spustila kampaň „Postav sa za Ukrajinu“

Brusel 29. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok uviedla, že v rámci kampane "Postav sa za Ukrajinu" (Stand Up For Ukraine) vytvorila nový systém smerovania nepeňažných darov zo súkromného sektora na Ukrajinu, do Moldavska a do členských štátov EÚ susediacich s Ukrajinou, aby pomohla vnútorne vysídleným osobám a a utečencom, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že EÚ bude koordinovať poskytovanie nepeňažných darov ako sú lieky, vakcíny, lekárske vybavenie, stany, postele či núdzové prikrývky. Dodávky sa uskutočnia v spolupráci s orgánmi civilnej ochrany z Belgicka a prostredníctvom strategickej rezervy rescEU v rámci Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Úrad EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA) podporí mechanizmus civilnej ochrany EÚ zabezpečením detských vakcín a iných základných zdravotníckych potrieb. Nadácia Sanofi poskytne 200.000 vakcín proti záškrtu a tetanu pre Ukrajinu. Ďalších 70.000 vakcín ponúkli Českej republike, Slovensku a Moldavsku.



Súkromné spoločnosti majú možnosť darovať aj iné predmety na zlepšenie životných podmienok vnútorne vysídlených osôb a utečencov, napríklad notebooky. Firmy a súkromníci, ktorí chcú prispieť, môžu kontaktovať EÚ prostredníctvom e-mailu: ECHO-private-donations@ec.europa.eu.



Eurokomisia vyhodnotí ponuky nepeňažných darov spolu s krajinami, ktoré žiadajú o pomoc na uspokojenie konkrétnych potrieb, aby zaistila, že najpotrebnejšie položky budú mať prioritu pri doručovaní pomoci.



Komisia uviedla, že je v priamom kontakte s ukrajinskými orgánmi civilnej ochrany a orgánmi jej susedných krajín a neprestajne aktualizuje informácie o naliehavo potrebných dodávkach pre konkrétne oblasti.



Dary od súkromných subjektov po komunikácii s eurokomisiou doručia do dočasného skladu rescEU, odkiaľ EK zorganizuje a finančne zaistí dodávky do svojich logistických uzlov buď v Poľsku, v Rumunsku, alebo na Slovensku.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že ľudia na Ukrajine potrebujú pomoc a potrebujú ju teraz. "Nový systém darovania spúšťame ako súčasť nášho globálneho úsilia o podporu 13 miliónov ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, aby utiekli pred Putinovými bombami," vysvetlila.



Podľa jej slov je cieľom kampane "Postav sa za Ukrajinu" získať finančné prostriedky na pomoc utečencom, ale aj priniesť im veci, ktoré naliehavo potrebujú – napríklad vakcíny pre deti, lieky či stany.



"Postav sa za Ukrajinu" je globálna kampaň, ktorú spoločne spustili šéfka exekutívy EÚ von der Leyenová a kanadský premiér Justin Trudeau v partnerstve s medzinárodnou organizáciou na presadzovanie práva Global Citizen. Kampaň sa snaží zmobilizovať vlády, inštitúcie, umelcov, spoločnosti a jednotlivcov, aby nasmerovali finančné toky na podporu humanitárneho úsilia na Ukrajine a v krajinách s ňou susediacich, ktoré sú vystavené náporu utečencov.



Kampaň vyvrcholí 9. apríla slávnostným podujatím, ktoré spoluorganizujú von der Leyenová a Trudeau.



spravodajca TASR Jaromír Novak