EÚ daruje africkým krajinám 99,6 milióna dávok vakcín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 22. novembra (TASR) - Európska únia a Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI) v pondelok oznámili, že do konca tohto roka viacerým africkým krajinám darujú 99,6 milióna dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson.Európska komisia (EK) spresnila, že tento dar je uľahčený trojstrannou dohodou medzi Belgickom, ktoré koná v mene iniciatívy Team Europe, spoločnosťou Johnson & Johnson a GAVI. Iniciatíva na poskytovanie očkovacích látok Team Europe zahŕňa členské krajiny EÚ, Nórsko a Island.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v pondelok vo vyhlásení pre médiá povedala, že tých takmer 100 miliónov dávok od Johnson & Johnson je súčasťou prisľúbenej pomoci pre najzraniteľnejšie krajiny, aby aj ony dokázali bojovať proti pandémii koronavírusu. Tieto vakcíny sú distribuované prostredníctvom nástroja COVAX." uviedla šéfka exekutívy EÚ.Prvé zásielky sa už dodávajú do Nigeru (496.800 dávok), Džibutska (50.400), Nigérie (2.764 .800), Toga (633.600), Stredoafrickej republiky (302.400), Demokratickej republiky Kongo (230.400), Guiney (496.800) a Mauretánie (144.000). Dodávky do ďalších krajín afrického kontinentu budú pokračovať v najbližšíchNový dar sprostredkovaný EÚ umožní urýchliť cez COVAX dodávky vakcín koncom roka 2021 a začiatkom roka 2022.Darovanie týchto takmer 100 miliónov dávok je súčasť záväzkov EÚ poskytnúť do polovice roku 2022 najmenej 500 miliónov dávok vakcín krajinám s nízkym a stredným príjmom.Dvadsať členských krajín EÚ vrátane Slovenska sa zaviazalo zdieľať do konca roku 2021 s chudobnejšími krajinami sveta viac ako 300 miliónov dávok proticovidových vakcín. Európska komisia daruje ďalších 200 miliónov dávok do polovice roku 2022, väčšinu z nich cez nástroj COVAX.