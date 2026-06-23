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EÚ chce, aby vývojárom AI obsahu so zneužívaním detí hrozilo väzenie
Podľa nových pravidiel získajú obete viac času, aby sa domáhali vyvodenia zodpovednosti voči páchateľom. Ide o súčasť reformy predstavenej v roku 2024, ktorej implementácia sa teraz blíži.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Vývojárom systémov umelej inteligencie (AI), ktoré vytvárajú obsah so sexuálnym zneužívaním detí, by mohlo hroziť väzenie. Vyplýva to zo sprísnených pravidiel EÚ, na ktorom sa v pondelok dohodli európske krajiny a zákonodarcovia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa nových pravidiel získajú obete viac času, aby sa domáhali vyvodenia zodpovednosti voči páchateľom. Ide o súčasť reformy predstavenej v roku 2024, ktorej implementácia sa teraz blíži.
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner označil dohodu o texte, ktorú dosiahli zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) a 27 členských štátov EÚ, za „významný míľnik v posilňovaní úsilia EÚ v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí“. Dodal, že „deti si zaslúžia ochranu, ktorá drží krok so svetom, v ktorom žijú“.
Brusel sa snaží rozšíriť okruh trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom z rozmachu nových foriem zneužívania viní nové technológie. Na základe reformy bude navrhovanie alebo úprava systémov AI s cieľom produkovať materiály so sexuálnym zneužívaním detí, ako aj nadobúdanie, držba alebo šírenie takýchto programov trestné so sadzbou do dvoch rokov odňatia slobody.
Trestným činom s možným trestom najmenej dva roky za mrežami sa stane aj držba alebo výmena takzvaných pedofilných „príručiek“, v ktorých si páchatelia navzájom poskytujú návody.
Trestnými činmi sa stanú aj nadväzovanie kontaktov s maloletými (tzv. grooming) s cieľom produkovať alebo zdieľať materiály zo zneužívania, ako aj platenie za sledovanie živých prenosov zneužívania online.
Zároveň sa predĺžia premlčacie lehoty. Kritici totiž tvrdia, že krátke lehoty pripravujú obete o spravodlivosť, keďže mnohé prehovoria až roky po spáchaní činu a vtedy pre ne už môže byť nemožné začať súdne konanie. Podľa nových pravidiel začnú premlčacie lehoty plynúť až vtedy, keď obeť dovŕši 18 rokov. V závislosti od závažnosti trestných činov budú platiť rôzne lehoty v dĺžke 15, 20 a 32 rokov.
Reforma aktualizuje pravidlá z roku 2011 a prichádza po náraste počtu nahlásených prípadov v celej Európskej únii.
Sprevádzajú ju obavy, že ľahko použiteľné nástroje AI podnietia ešte väčšie šírenie škodlivého obsahu. Odhaduje sa, že nejakou formou sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania trpí v EÚ každé piate dieťa.
„Revízia tejto smernice konečne poskytuje justícii a orgánom činným v trestnom konaní viac nástrojov na riešenie trestných činov, ktoré sa objavili až s narastajúcim využívaním technológií a umelej inteligencie na kriminálne účely,“ uviedla europoslankyňa Lena Düpontová, ktorá mala tento spis na starosti.
Dohoda dosiahnutá v pondelok je predbežná a pred vstupom do platnosti ju musia formálne schváliť Európsky parlament a členské štáty.
Podľa nových pravidiel získajú obete viac času, aby sa domáhali vyvodenia zodpovednosti voči páchateľom. Ide o súčasť reformy predstavenej v roku 2024, ktorej implementácia sa teraz blíži.
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner označil dohodu o texte, ktorú dosiahli zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) a 27 členských štátov EÚ, za „významný míľnik v posilňovaní úsilia EÚ v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí“. Dodal, že „deti si zaslúžia ochranu, ktorá drží krok so svetom, v ktorom žijú“.
Brusel sa snaží rozšíriť okruh trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, pričom z rozmachu nových foriem zneužívania viní nové technológie. Na základe reformy bude navrhovanie alebo úprava systémov AI s cieľom produkovať materiály so sexuálnym zneužívaním detí, ako aj nadobúdanie, držba alebo šírenie takýchto programov trestné so sadzbou do dvoch rokov odňatia slobody.
Trestným činom s možným trestom najmenej dva roky za mrežami sa stane aj držba alebo výmena takzvaných pedofilných „príručiek“, v ktorých si páchatelia navzájom poskytujú návody.
Trestnými činmi sa stanú aj nadväzovanie kontaktov s maloletými (tzv. grooming) s cieľom produkovať alebo zdieľať materiály zo zneužívania, ako aj platenie za sledovanie živých prenosov zneužívania online.
Zároveň sa predĺžia premlčacie lehoty. Kritici totiž tvrdia, že krátke lehoty pripravujú obete o spravodlivosť, keďže mnohé prehovoria až roky po spáchaní činu a vtedy pre ne už môže byť nemožné začať súdne konanie. Podľa nových pravidiel začnú premlčacie lehoty plynúť až vtedy, keď obeť dovŕši 18 rokov. V závislosti od závažnosti trestných činov budú platiť rôzne lehoty v dĺžke 15, 20 a 32 rokov.
Reforma aktualizuje pravidlá z roku 2011 a prichádza po náraste počtu nahlásených prípadov v celej Európskej únii.
Sprevádzajú ju obavy, že ľahko použiteľné nástroje AI podnietia ešte väčšie šírenie škodlivého obsahu. Odhaduje sa, že nejakou formou sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania trpí v EÚ každé piate dieťa.
„Revízia tejto smernice konečne poskytuje justícii a orgánom činným v trestnom konaní viac nástrojov na riešenie trestných činov, ktoré sa objavili až s narastajúcim využívaním technológií a umelej inteligencie na kriminálne účely,“ uviedla europoslankyňa Lena Düpontová, ktorá mala tento spis na starosti.
Dohoda dosiahnutá v pondelok je predbežná a pred vstupom do platnosti ju musia formálne schváliť Európsky parlament a členské štáty.