EÚ chce AstraZenecu donútiť, aby v júni dodala 90 miliónov vakcín

Brusel 11. mája (TASR) – Európska komisia chce žalobou britsko-švédsku firmu AstraZeneca prinútiť, aby jej do konca júna doručila 90 miliónov dávok vakcín. Uviedol to v utorok hovorca EÚ Stefan de Keersmaecker, ktorého citovala agentúra AFP.



„Chceme, aby súd nariadil spoločnosti doručenie ďalších 90 miliónov dávok k tým 30 miliónom, ktoré už boli doručené v prvom štvrťroku," uviedol de Keersmaecker.



Európska komisia - s podporou všetkých 27 členských štátov - tvrdí, že AstraZeneca porušila zmluvu, podľa ktorej mala do EÚ dodať v prvej polovici aktuálneho roka 300 miliónov dávok vakcín.



Spoločnosť AstraZeneca vyvolala už v januári vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať do Únie pôvodne očakávaný počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrťroka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov dávok namiesto 120 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou. Tento deficit vakcín spomalil očkovacie kampane v krajinách EÚ.



Do konca júna pritom mala AstraZeneca pôvodne EÚ dodať všetkých 300 miliónov sľúbených dávok vakcíny. Namiesto toho však neskôr sľúbila, že dodá len 70 miliónov dávok.



De Keersmaecker v utorok uviedol, že cieľom podniknutých právnych krokov EK nie je pokutovať AstraZenecu či požadovať od nej kompenzáciu, ale len „zaistiť, že (sľubované) vakcíny budú doručené". Hovorca však dodal, že, ak by bola práve pokuta tým, čo by podnietilo spoločnosť k splneniu jej záväzkov, tak „by sme ich mohli požiadať o zaplatenie pokuty". Uviedol tiež, že Komisia svoje argumenty proti spoločnosti nebude medializovať, ale predloží ich až v súdnej sieni, pričom vyjadril vieru v tom, že sú „pádne".