EÚ chce mierovú, stabilnú, bezpečnú Arktídu a bez vyťaženia surovín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v stredu predstavili pozíciu o silnejšom zapojení sa EÚ do mierovej, udržateľnej a prosperujúcej Arktídy.V oficiálnom vyhlásení sa uvádza, že arktický región má pre EÚ kľúčový strategický význam z hľadiska zmeny klímy, surovín a geostrategického vplyvu a Únia sa snaží posilniť spoluprácu s partnermi v tejto oblasti.EÚ zriadi v Grónsku kanceláriu Európskej komisie, ktorá zviditeľní arktické záležitosti vo vonkajších vzťahoch eurobloku. Financovanie EÚ bude zamerané aj na podporu zeleného prechodu v Arktíde v prospech obyvateľstva arktického pásma.Únia s odkazom na nadchádzajúcu konferenciu OSN o zmene klímy (COP26) a na potrebu globálnych opatrení v oblasti klímy požaduje, aby ropa, uhlie a plyn v arktickej oblasti zostali nevyťažené.Borrell v tejto súvislosti uviedol, že Arktída sa rýchlo mení v dôsledku vplyvu globálneho otepľovania, zvýšenej konkurencie v oblasti prírodných zdrojov a geopolitickej rivality.vysvetlil.Podľa slov eurokomisára pre životné prostredie Virginijusa Sinkevičiusa arktický región sa otepľuje trikrát rýchlejšie ako zvyšok planéty, pričom topenie ľadu a rozmrazovanie permafrostu v Arktíde ešte viac urýchľuje zmeny klímy.Vízia EÚ je zaistiť. Komisia uviedla, že EÚ ako hlavný hospodársky hráč má zodpovednosť za globálny udržateľný rozvoj, a to aj v arktickom regióne, a za živobytie jeho obyvateľov a pôvodných obyvateľov. Únia má významný vplyv na Arktídu najmä prostredníctvom svojej environmentálnej stopy a dopytu po zdrojoch a výrobkoch.Európska zelená dohoda bude stredobodom záujmu EÚ v oblasti Arktídy spolu s novým prístupom k udržateľnému modrému hospodárstvu podporovaným prostredníctvom vedy, inovácií a regionálnych investícií.Únia chce posilňovať svoju angažovanosť v Arktíde pomocou viacerých kľúčových cieľov: prispievať k mierovému a konštruktívnemu dialógu a medzinárodnej spolupráci s cieľom udržať bezpečnosť a stabilitu Arktídy; prijať opatrenia na riešenie ekologických, sociálnych, ekonomických a politických dôsledkov zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia; podporovať komplexný a udržateľný rozvoj arktických regiónov v prospech súčasných obyvateľov a budúcich generácií s dôrazom na potreby pôvodného obyvateľstva, žien a mladých ľudí a investovaním do pracovných miest zameraných na budúcnosť.uvádza sa v oficiálnom dokumente eurokomisie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)