EÚ chce na výročie invázie na Ukrajinu zaviesť 13. balík sankcií

Brusel 20. januára (TASR) — Európska únia plánuje pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, ktoré pripadá na 24. februára, zaviesť 13. balík sankcií voči Moskve. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Belga, ktorá sa odvolala na diplomatické zdroje.



Podľa nemenovaného vysokopostaveného európskeho predstaviteľa je šéf diplomacie EÚ Josep Borrell "naklonený myšlienke pripomenúť si druhé výročie agresie balíkom sankcií zameraných najmä na jednotlivcov a organizácie".



Zatiaľ nie je známe, čo bude balík obsahovať. Pobaltské štáty a Poľsko sú za uvalenie sankcií na ruský jadrový sektor alebo dovoz skvapalneného zemného plynu, ostatné členské štáty Únie sú však v tomto ohľade zdržanlivé.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v piatok uviedol, že EÚ bude mať do konca roka 2024 kapacitu na výrobu najmenej 1,3 milióna delostreleckých granátov. Prioritou bude poslať väčšinu munície vyrobenej európskymi spoločnosťami na Ukrajinu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v ten istý deň vyzval obranný priemysel svojej krajiny, aby prešiel na "režim vojnovej ekonomiky", vďaka čomu by Francúzsko mohlo poslať viac dodávok na Ukrajinu.



"Budeme naďalej pomáhať Ukrajincom, pretože nemôžeme dovoliť, aby si Rusko myslelo, že môže vyhrať," uviedol Macron. Dodal, že "víťazstvo Ruska by znamenalo koniec bezpečnosti Európy."