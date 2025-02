EÚ chce nadviazať partnerstvo s Indiou v oblasti obrany a bezpečnosti

Naí Dillí 28. februára (TASR) - Európska únia zvažuje nadviazanie partnerstva s Indiou v oblasti bezpečnosti a obrany, uviedla v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá sa stretne s indickým premiérom Naréndrom Módím. Do Naí Dillí pricestovala vo štvrtok na dvojdňovú návštevu s kolégiom eurokomisárov, píše TASR.



Návštevou Indie sa delegácia EK podľa agentúry AFP snaží poistiť proti zhoršeniu vzťahov so Spojenými štátmi, ktorých prezident Donald Trump avizoval zavedenie ciel na dovoz z viacerých krajín vrátane Európskej únie.



EÚ takisto dúfa, že s Indiou nájde spoločnú reč v otázkach, ktoré sa týkajú rastúceho vplyvu Číny v ázijsko-tichomorskom regióne, v oblasti dodávateľských reťazcov a aj nových technológií vrátane umelej inteligencie.



"Môžem oznámiť, že skúmame možnosti budúceho bezpečnostného a obranného partnerstva s Indiou po vzore partnerstiev s Japonskom a Južnou Kóreou," uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X. Brusel si od takejto úrovne spolupráce podľa nej sľubuje posilnenie boja proti spoločným hrozbám, ako je cezhraničný terorizmus, kybernetické útoky či celkom nový fenomén - útoky na kritickú infraštruktúru EÚ.



Európska únia je najväčším obchodným partnerom Indie, objem obchodu s tovarom v roku 2023 dosiahol hodnotu 124 miliárd eur, čo zodpovedá približne 12 percentám celkového obchodu Naí Dillí.



Indický trh ponúka množstvo príležitostí pre rôzne odvetvia - od obrany cez poľnohospodárstvo a automobily až po čistú energiu. Je však chránený vysokými clami uvalenými na dovoz a z pohľadu celkového obchodu EÚ tvorí India v súčasnosti len malý podiel.



Únia preto chce s najľudnatejšou krajinou na svete uzavrieť obchodnú dohodu, ktorá by znížila vstupné clá pre jej automobily, liehoviny, vína a iné výrobky. Naí Dillí zase dúfa vo väčšie investície zo strany EÚ v oblastiach ako čistá energia, mestská infraštruktúra a vodné hospodárstvo.



"Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou by bola najväčšou dohodou tohto druhu na svete. Nebude to ľahké. Viem však, že záleží aj na načasovaní a odhodlaní... Preto sme sa s premiérom Módím dohodli, že budeme presadzovať, aby sa to podarilo v priebehu tohto roka," povedala šéfka EK.