EÚ chce obmedziť obchod s troma firmami z Číny za ich pomoc Rusku

Brusel 13. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) navrhla nové obchodné obmedzenia pre približne dve desiatky firiem vrátane troch so sídlom v Číne. Sú obvinené z podpory ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



V prípade schválenia by išlo o prvý zásah EÚ proti firmám z Číny, odkedy Rusko napadlo Ukrajinu. Zoznam zahŕňa subjekty z Hongkongu, Srbska, Indie, Turecka, Kazachstanu či Thajska. Vyplýva to z návrhu, ktorý sa podarilo získať agentúre Bloomberg. Spoločnosti nie sú menované z právnych dôvodov.



Reštrikcie by zakazovali európskym firmám obchodovať s týmito spoločnosťami. Cieľom EÚ je obmedziť schopnosť Ruska dostať sa k tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie, prostredníctvom firiem v tretích krajinách. EÚ už predtým navrhla zaradiť na zoznam niekoľko čínskych firiem, ale tieto návrhy neprešli pre odpor niektorých členských štátov a po tom, čo Peking poskytol EÚ záruky.



Táto otázka je mimoriadne dôležitá pre Úniu, ktorá považuje Čínu za jedného zo svojich kľúčových obchodných partnerov. Na prijatie sankcií EÚ je potrebná podpora všetkých členských štátov a pred schválením sa môže návrh zmeniť.



Podľa dokumentu na zozname sú väčšinou technologické firmy a výrobcovia elektroniky. Čelia obvineniu "prispievania k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju ruského obranného a bezpečnostného sektora".



Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vlani v apríli počas návštevy v Pekingu a varovala čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pred zapojením sa do vojny.



"Rovnako počítame s tým, že Čína neposkytne Rusku žiadne vojenské vybavenie priamo ani nepriamo, pretože všetci vieme, že vyzbrojenie agresora by bolo v rozpore s medzinárodným právom. A výrazne by to poškodilo náš vzťah," povedala vtedy.



Zaradenie firiem do navrhovaného zoznamu "neznamená žiadne pripisovanie zodpovednosti za ich činy jurisdikcii, v ktorej pôsobia", uvádza sa v dokumente. Tieto firmy väčšinou dovážajú zakázané technológie a elektroniku a reexportujú ju do Ruska.