EÚ chce obmedziť rybolov v Stredozemnom mori, Španieli vyšli do ulíc

Madrid 10. decembra (TASR) - Španielski rybári v utorok už druhý deň protestujú proti navrhovaným obmedzeniam Európskej únie, ktoré by viedli k zníženiu počtu dní rybolovu v Stredozemnom mori. Tvrdia, že tento zámer by mohol zničiť odvetvie, poškodiť hospodárstvo krajiny a pripraviť o prácu približne 17.000 ľudí, informuje TASR podľa portálu stanice Euronews.



Tisíce ľudí sa počas pondelka a utorka zhromaždili pred zastúpením Európskej komisie v Madride v rámci dvojdňového protestu. Podľa navrhovaných zmien by plavidlá s vlečnými sieťami mohli stráviť na mori iba 27 dní ročne, v súčasnosti to je 130 dní. O návrhu rokujú príslušní ministri z krajín EÚ počas pondelka a utorka v Bruseli.



Únia chce znížiť počet dní rybolovu pre plavidlá s vlečnými sieťami v Stredozemnom mori o 79 percent v snahe zlepšiť zásoby rýb a chrániť biodiverzitu. Protestujúci však tvrdia, že toto zníženie by veľmi poškodilo španielske hospodárstvo a rybársky priemysel. Sú tiež presvedčení, že plán EÚ vychádza z chybných údajov a neprihliada na obavy miestnych rybárov.



Brusel obhajuje obmedzenie rybolovu vlečnými sieťami ako súčasť viacročného plánu rybolovu v západnom Stredozemnom mori, ktorý nadobudol účinnosť v januári 2020. Cieľom plánu je dosiahnuť udržateľné zásoby rýb do roku 2025 znížením zaťaženia pobrežných druhov rybolovom.



Španielska vláda spolu s Francúzskom a Talianskom sa postavila proti navrhovaným škrtom. "Španielsko nebude akceptovať žiadny výsledok, ktorý poškodzuje záujmy našich rybárov," vyhlásil španielsky minister poľnohospodárstva Luis Planas po príchode do Bruselu.