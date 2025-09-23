< sekcia Zahraničie
EÚ chce odložiť vstúpenie zákona o odlesňovaní do platnosti
Zákon o odlesňovaní privítali environmentálne skupiny ako významný prelom v boji za ochranu prírody a proti klimatickým zmenám.
Autor TASR
Brusel 23. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa bude snažiť o ďalšie odloženie implementácie rozsiahleho zákona proti odlesňovaniu, proti ktorému sa stavajú niektoré podniky a obchodní partneri. V utorok to uviedla eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť vodných zdrojov a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
Návrh zákona, ktorý zakazuje dovoz produktov spôsobujúcich odlesňovanie, má vstúpiť do platnosti na konci tohto roka a jeho implementácia bola prvýkrát odložená v roku 2024. Roswallová v utorok v Bruseli novinárom povedala, že podporný systém ešte nie je pripravený a pre jeho hladké fungovanie treba viac času.
„Máme obavy týkajúce sa IT systému,“ povedala eurokomisárka. S odvolaním sa na obavy z možných narušení pre európske podniky dodala, že Európska komisia sa bude snažiť o ďalšie ročné odloženie.
Zákon o odlesňovaní privítali environmentálne skupiny ako významný prelom v boji za ochranu prírody a proti klimatickým zmenám. Zakazuje širokú škálu tovarov – od kávy po kakao, sóju, drevo, palmový olej, dobytok, tlačiarenský papier a kaučuk, ak sa pre ich výrobu využila pôda odlesnená po decembri 2020.
Spoločnosti, ktoré dovážajú daný tovar do krajín EÚ, budú zodpovedné za sledovanie svojich dodávateľských reťazcov, aby preukázali, že tovar nepochádza z odlesnených oblastí na základe geolokácie a satelitných údajov.
Zákaz narazil na odpor obchodných partnerov a niektorých krajín EÚ, ktoré vyjadrili obavy z byrokracie, nákladov a nejasností v niektorých aspektoch zákona.
