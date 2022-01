EÚ chce podporovať líbyjské sily napriek ich zločinom voči migrantom

Brusel 25. januára (TASR) - Príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva používajú pri zaobchádzaní s migranti nadmernú silu a tamojšia vláda nedokáže zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, EÚ by však napriek tomu mala týmto orgánom aj naďalej poskytovať techniku, vybavenie a výcvik, vyplýva z dôvernej správy vypracovanej šéfom námornej misie EÚ EUNAVFOR MED IRINI, ktorú získala agentúra AP.



Správa, ktorá bola v januári rozoslaná predstaviteľom EÚ, podľa AP ukazuje odhodlanosť EÚ podporovať líbyjské orgány v zadržiavaní a deportácii desaťtisícov mužov, žien a detí do Líbye, kde ich čakajú ťažké podmienky a utrpenie.



Šéf IRINI kontraadmirál Stefano Turchetto vo svojej správe uznáva, že líbyjské orgány v súčasnosti nepostupujú podľa výcviku, ktorý im poskytla EÚ, a pri zaobchádzaní s migrantmi "používajú nadmernú silu".



Situáciu ďalej komplikuje "patová politická situácia", v dôsledku ktorej je obzvlášť ťažké získať od líbyjských úradov podporu pre presadzovanie zaobchádzania s nelegálnymi migrantmi v súlade s ľudskými právami, pokračuje správa.



V správe sa spomína konkrétny incident "použitia nadmernej fyzickej sily" počas zadržania dreveného plavidla pri pobreží Líbye 15. septembra 2021. Príslušníci líbyjských síl použili "dovtedy nevídaný postup, ktorý nebol v súlade s výcvikom EÚ... ani medzinárodným právom". Správa neuvádza bližšie podrobnosti incidentu.



Európska komisia (EK) a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa k správe odmietli vyjadriť. Hovorca ESVČ Peter Stano však potvrdil, že Brusel je odhodlaný poskytovať líbyjskej pobrežnej stráži výcvik a rozširovať jej kapacity.



Výcvikový program EÚ "je aj naďalej na stole ako spôsob navýšenia kapacít líbyjských orgánov zachraňovať životy na mori," povedal Stano.



Počet kritikov migračnej politiky EÚ stále rastie, všíma si AP. Medzinárodný trestný súd (ICC) eviduje najmenej tri podnety žiadajúce vyšetrovanie predstaviteľov EÚ, Líbye, ale aj prevádzačov a milicionárov za zločiny proti ľudskosti. Nezávislá vyšetrovacia misia OSN navyše vlani v októbri dospela k záveru, že všetky strany konfliktu v Líbyi porušovali medzinárodné humanitárne právo, pričom niektoré z nich spáchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktorých obeťami boli najmä migranti a väzni.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "prehodnotilo politiku podpory zadržiavania migrantov a utečencov na mori a ich deportáciu do Líbye."



Stano však túto kritiku odmietol. "Pokiaľ ide o migráciu, naším cieľom je zachraňovať ľudské životy, chrániť tých, ktorí to potrebujú, a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu," povedal hovorca ESVČ. Obhajcovia ľudských práv a žiadatelia o azyl však pravdivosť týchto slov spochybňujú, komentuje AP.



Na otázku o záchytných centrách Stano odpovedal, že pozícia EÚ je jasná: "Sú neprijateľné. Súčasný systém svojvoľného zadržiavania sa musí skončiť."



Tieto záchytné strediská v Líbyi však napriek pozícii EÚ naďalej existujú, poznamenáva AP. Vláda v Tripolise vlani v decembri vymenovala nového šéfa Úradu boja proti neregulárnej migrácii, ktorá tieto centrá prevádzkuje. Je ním Muhammad Chúdža, bývalý veliteľ milícií, ktorý čelí obvineniam zo zločinov proti migrantom.



Líbya dostala od EÚ od roku 2015 približne 455 miliónov eur, pričom podstatná časť týchto peňazí šla na boj proti migrácii, približuje AP. Napriek tomu však vlani pri pobreží Líbye zahynulo alebo zmizlo 1500 migrantov, najviac od roku 2017.



Hlavnou úlohou IRINI je dohliadať nad dodržiavaním zbrojného embarga OSN za pomoci leteckých, družicových a námorných prostriedkov. Má však aj vedľajšie úlohy vrátane pomoci pri budovaní kapacít a výcviku líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva v oblasti presadzovania práva na mori a narúšania aktivít prevádzačov.