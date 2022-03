EÚ chce pomôcť Moldavsku, ktoré tiež trpí vojnou na Ukrajine

Na snímke z 20. decembra 2021 minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský počas tlačovej konferencie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Brusel 21. marca (TASR) - Európska únia dala v pondelok prísľub Moldavsku, že mu pomôže riešiť situáciu, v ktorej sa táto krajina ocitla po ruskej invázii na Ukrajinu. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.Korčok potvrdil, že ministerských rokovaní v Bruseli sa zúčastnil aj šéf moldavskej diplomacie Nicolae Popescu. Pripomenul, že Moldavsko dlhodobo trpí politikou Ruska, ktoré cez svoj vplyv v separatistickom Podnestersku ohrozuje moldavskú územnú integritu a suverenitu.vysvetlil Korčok. Dodal tiež, že Ruská federácia túto krajinu dotlačila k dohode o dodávkach plynu, ktorá je z hľadiska cien dlhodobo neudržateľná.Šéf slovenskej diplomacie zároveň ocenil, že Moldavsko má proeurópsku vládu, ktorá je odhodlaná realizovať potrebné zmeny a reformy, ale v súčasnosti čelí mimoriadne zložitej situácii.odkázal.Korčok za mimoriadnu vec označil, že EÚ prepojila svoju elektrickú prenosovú sústavu s Ukrajinou a Moldavskom. Vníma to ako jeden z následkov vojny na Ukrajine, že EÚ zrazu rieši mnohé otázky v energetickej oblasti.opísal situáciu.Český šéf diplomacie Jan Lipavský v Bruseli skonštatoval, že Moldavsko má veľmi slabú ekonomiku a pre zahraničnú politiku Českej republiky je jednou z priorít pomáhať tejto krajine. Spresnil, že pomoc je zameraná hlavne na riešenie tlaku vyvolaného utečencami z Ukrajiny.uviedol Lipavský.Podľa jeho slov sa v Bruseli hovorí aj o eurointegračných ašpiráciách Moldavska. Po ruskej invázii nielen Ukrajina, ale aj Moldavsko a Gruzínsko požiadali EÚ o urýchlenie procesu, ktorý by im zabezpečil štatút kandidátskych krajín na členstvo v Únii.