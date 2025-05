EÚ chce s Austráliou rozvíjať spoluprácu v oblasti bezpečnosti

Brusel 19. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) má záujem zlepšiť partnerstvo s Austráliou v oblasti obrany a uzavrieť s ňou bezpečnostný pakt, naznačila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. V Ríme sa pri príležitosti inaugurácie pápeža Leva XIV. stretla s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem, s ktorým diskutovali o vzájomných vzťahoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



„Vnímame vás ako strategického partnera... A veľmi radi by sme toto strategické partnerstvo rozšírili,“ povedala von der Leyenová na videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. „Boli by sme veľmi radi, keby sme mohli rozvíjať aj takéto bezpečnostné a obranné partnerstvo,“ dodala s odvolaním sa na súčasné „geopolitické napätie“ vo svete.



Albanese bol vo svojich vyjadreniach podľa The Guardian opatrnejší, no partnerstvo medzi Austráliou a EÚ vyzdvihol tiež. „Máme spoločné hodnoty, čo je v dnešnom neistom svete... také dôležité,“ vyhlásil. Albanese naznačil, že je otvorený návrhu, ktorý by mohol zahŕňať budúce vojenské cvičenia a inú spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, uviedla austrálska verejnoprávna televízia ABC.



Austrálsky premiér tiež opätovne vyjadril svoju podporu Ukrajine proti ruskej agresii. Austrália ako aj EÚ podľa neho naďalej „stoja spolu s ukrajinským ľudom“.