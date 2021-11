EÚ chce so Švajčiarskom nový, moderný zmluvný rámec vzájomných vzťahov

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska únia si želá so Švajčiarskom moderný zmluvný rámec upravujúci vzájomné vzťahy v duchu novej doby a vzájomnej obchodnej previazanosti.



V rozhovore pre TASR to v pondelok uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič po rokovaní so šéfom švajčiarskej diplomacie Ignaziom Cassisom. Slovenský eurokomisár zároveň potvrdil, že bol v mene exekutívy EÚ poverený agendou vzťahov EÚ so Švajčiarskom. To znamená, že popri pobrexitových rokovaniach s Londýnom, bude viesť paralelne aj rozhovory s Bernom.



Upozornil, že išlo o prvý politický kontakt na tejto úrovni od vtedy, ako Švajčiari v máji tohto roku prekvapivo ukončili sedem rokov trvajúci proces rokovaní. Ten mal podľa neho vyústiť do rámcovej inštitucionálnej dohody, ktorá by zmodernizovala doterajší bilaterálny vzťah medzi oboma stranami.



Šefčovič dodal, že doterajší vzťah EÚ so Švajčiarskom je založený na dvoch dohodách - dohode o voľnom obchode, ktorá má už takmer 50 rokov (podpísaná bola v júli 1972) a ďalšej bilaterálnej dohode, tzv. Bilaterále II., ktorá má 20 rokov.



Spresnil, že pre EÚ je dôležité doriešiť oblasti ako modernizácia švajčiarskej legislatívy s princípmi jednotného trhu EÚ, mechanizmy na riešenie rôznych sporov či pravidelné platby do rozpočtu EÚ vyplývajúce zo švajčiarskej účasti rôznych európskych programoch.



"Po prerušení rokovaní sme od švajčiarskej strany požadovali, aby nám dali jasný politický signál ako si predstavujú budúcnosť našich. Lebo pre nás, za situácie, keď nevieme, aké predstavy má Švajčiarsko, je zložité rokovať o akýchkoľvek ďalších zmluvných dokumentoch," vysvetlil Šefčovič.



Tieto dokumenty by mali riešiť sériu záležitostí, a to od zhody výrobkov, účasti na vedecko-výskumných projektoch ako sú tie cez program Horizon Europe až po ďalšie konkrétne politiky.



"Ak nezmodernizujeme našu zmluvnú základňu, tieto témy budú strácať na dynamike a mnohé zo zmlúv platných po desaťročia budú zastaralé alebo ukončené," vyjadril obavy Šefčovič.



Ďalej uviedol, že pondelňajšie stretnutie s Cassisom bude mať pokračovanie v polovici januára 2022 vo švajčiarskom Davose. EÚ pritom podľa Šefčoviča dala jasne najavo, že chce dosiahnuť jasný harmonogram rokovaní, aj s míľnikmi a cieľmi, aby sa z nich nestala dlhoročná abstraktná debata.



"Dúfam, že budeme môcť pristúpiť k schváleniu akejsi cestovnej mapy, pracovného poriadku pre konkrétnu agendu, kde budú aj časové rámce pre postupné riešenie všetkých problémov," opísal situáciu. Dodal, že inak sa nepodarí dostať vzťahy so Švajčiarskom tam, kam naozaj patria. Únia je totiž najväčším exportérom a investorom vo Švajčiarsku, ktoré je na štvrtom mieste obchodných tokov eurobloku. Pre Švajčiarov je Únia najväčším obchodným partnerom.