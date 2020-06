EÚ chce účinnejšie bojovať proti zneužívaniu detí na internete

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje sériu právnych opatrení zameraných na boj proti pohlavnému zneužívaniu detí v on-line prostredí. Podľa tlačovej agentúry AFP to v nedeľu uviedla eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v súvislosti s tým, že počas karanténnych opatrení v krajinách EÚ, zavedených v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, sa na internete výrazne zvýšil dopyt po nelegálnych obsahoch týkajúcich sa maloletých osôb.



Johanssonová v rozhovore pre nemecký denník Die Welt uviedla, že si želá "účinnejší boj" proti pedofílii, predovšetkým prostredníctvom užšej spolupráce s internetovými platformami.



"Od vypuknutia choroby COVID-19 sa v niektorých členských štátoch Únie dopyt po materiáloch obsahujúcich sexuálne zneužívanie detí zvýšil o 30 percent," upozornila Johanssonová.



Nový plán, ktorý podľa jej vyjadrenia bude predstavený "čoskoro", predpokladá vytvorenie nového strediska EÚ, ktoré by členským krajinám pomohlo "pohlavné zneužívanie detí vyšetrovať, predchádzať mu a bojovať proti nemu", ako aj uľahčovať výmenu informácií medzi jednotlivými krajinami a zodpovednými orgánmi.



Komisárka spresnila, že EÚ potrebuje v tejto súvislosti "stratégie prevencie". To však samo osebe tiež nepostačí, pretože zároveň treba uplatňovať zákony, keď sú porušované, a ukázať, že hodnoty, na ktorých je vybudovaná Únia, "vyhrávajú" tak na internete, ako aj v reálnom živote.



Podľa AFP odborníci na sexuálne násilie páchané na deťoch už viackrát upozornili na zraniteľnosť detí, ktoré boli počas karanténnych opatrení zatvorené v domácom prostredí, že sú ľahkým terčom zneužívania v on-line prostredí a že v tomto období nemali veľa možností hľadať pomoc "zvonku". Milióny detí počas tohto obdobia strávili viac času na internete než zvyčajne, čo ich vystavilo riziku, že sa stanú terčom pedofilov.



Koncom minulého týždňa polícia z nemeckého mesta Münster oznámila, že v rôznych regiónoch Nemecka zadržala 11 osôb podozrivých z pohlavného zneužívania maloletých a z natáčania týchto udalostí. V skrýši jedného z podozrivých, 27-ročného muža z Münsteru, polícia objavila asi 500 terabajtov údajov - vrátane videí a fotografií -, ktoré potvrdili organizovanú činnosť pedofilnej siete. Vyšetrovatelia ako obete identifikovali najmenej tri deti vo veku 5, 10 a 12 rokov.





