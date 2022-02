EÚ chce utečencom z Ukrajiny udeliť právo na pobyt do troch rokov

Brusel 28. februára (TASR) - Európska únia plánuje Ukrajincom utekajúcim pred vojnou zaistiť právo na to, aby sa mohli po obdobie do troch rokov usídliť a pracovať v členských krajinách EÚ. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov EÚ a Francúzska.



Do krajín EÚ dosiaľ utieklo pred vojnou z Ukrajiny najmenej 300.000 ľudí a potrebné je, aby sa euroblok pripravil na milióny ďalších utečencov. Reuters pripomína, že spomedzi 27 členských štátov EÚ má pozemné hranice s Ukrajinou Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.



"Je našou povinnosťou prijať tých, čo utekajú pred vojnou," povedal v pondelok pre televíznu stanicu France 2 francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. O detailoch návrhu na ochranu vojnových utečencov z Ukrajiny, na ktorom pracuje Európska komisia, majú ministri rokovať vo štvrtok.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že jej návrh v nedeľu podporila väčšina ministrov krajín EÚ. Táto situácia sa podľa jej slov týka celej EÚ. "Videli sme, že mnohí Ukrajinci opúšťajú krajiny, na ktorých územie vstúpili ako na prvé, a odchádzajú do iných členských krajín, najmä tam, kde už žije početná populácia Ukrajincov," uviedla na nedeľnej tlačovej konferencii. Priblížila, že medzi tieto krajiny patria Poľsko, ale aj Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Nemecko a Česká republika.



"Všetky členské štáty EÚ sú pripravené prijať utečencov z Ukrajiny," vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Toto je silná odpoveď Európy na hrozné utrpenie, ktoré (ruský prezident Vladimir) Putin spôsobuje svojou zločineckou agresívnou vojnou: Spoločne stojíme v solidarite s ľuďmi na Ukrajine," dodala.