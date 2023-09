EÚ chce uľahčiť cezhraničné aktivity neziskových združení

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala návrh na uľahčenie cezhraničných aktivít neziskových združení v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Návrh má zlepšiť fungovanie vnútorného trhu EÚ odstránením právnych a administratívnych prekážok pre neziskové združenia, ktoré pôsobia alebo chcú pôsobiť vo viac ako jednom členskom štáte.



V súčasnosti sa neziskové združenia často musia zaregistrovať druhýkrát alebo založiť novú právnickú osobu v inej krajine, ako majú oficiálne sídlo. Pre približne 310.000 neziskových združení, ktoré pôsobia v inej krajine by to mohlo znížiť administratívne náklady až o 770 miliónov eur ročne.



Očakáva sa, že po odstránení týchto prekážok sa ďalších asi 185.000 neziskových združení zapojí do cezhraničných aktivít a za obdobie 15 rokov vytvoria pridanú hodnotu 4,2 miliardy eur.



Návrh EK zavádza do vnútroštátnych právnych systémov dodatočnú právnu formu európskeho cezhraničného združenia (ECBA). Je špeciálne navrhnutá na cezhraničné účely a zníži právnu a administratívnu záťaž pre pôsobenie v inom členskom štáte.



Po zriadení v jednom členskom štáte bude ECBA automaticky uznaná vo všetkých členských štátoch, kde budú fungovať popri existujúcich vnútroštátnych právnych formách. Zabezpečia tiež harmonizované pravidlá premiestňovania sídla, čím sa neziskovým združeniam umožní využívať výhody slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, tovar a kapitál kdekoľvek v EÚ.



Eurokomisia návrh predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na schválenie. Po jej prijatí budú mať členské štáty dva roky na zavedenie tejto smernice do vnútroštátneho práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)