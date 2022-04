EÚ chce urýchliť uznávanie odborných kvalifikácií pre utečencov

Na archívnej snímke Thierry Breton. Foto: TASR / AP

Brusel 6. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila odporúčanie o akademickom a profesionálnom uznávaní odborných kvalifikácií pre utečencov z Ukrajiny. Orgánom členských štátov EÚ poskytne usmernenia a praktické rady na zabezpečenie rýchleho, spravodlivého a flexibilného procesu uznávania odborných kvalifikácií, informuje spravodajca TASR.Komisia pripomenula, že v dôsledku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine prišli do EÚ viac ako štyri milióny ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú ochranu. Po riešení ich bezprostredných potrieb, ako je prístrešie a zdravotná starostlivosť, je pre blaho utečencov a ich integráciu v hostiteľských krajinách dôležité, aby mali aj prístup k pracovným miestam, na ktoré sú kvalifikovaní.Eurokomisár zodpovedný za vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti povedal, že právo na prístup na trh práce je kľúčovým aspektom ich dočasnej ochrany.uviedol v správe pre médiá.Európska nadácia pre odborné vzdelávanie na žiadosť EK vytvorila centrum zdrojov pre ukrajinské kvalifikácie, kde je možné zdieľať potrebné informácie. Na uľahčenie riešenia jazykovej bariéry bol nástroj eTranslation vyvinutý eurokomisiou prispôsobený tak, aby vyhovoval dopytu po rýchlom a spoľahlivom preklade z ukrajinčiny. Preklad z ruštiny je tiež možný a môže byť užitočný vzhľadom na to, že mnohí odborníci na Ukrajine získali diplomy v ruštine.Mnohí utečenci z Ukrajiny bolo nútení odísť z domova bez pôvodnej dokumentácie o kvalifikácii. EÚ preto zavádza flexibilný prístup, ako v takomto prípade posudzovať žiadosti o uznanie, vrátane možnosti opätovného vydania diplomov v digitálnom formáte.Komisia upozornila, že utečenci často pracujú pod úrovňou svojej odbornej kvalifikácie a hrozia im zlé pracovné podmienky. Týka sa to najmä žien, ktoré predstavujú vysoký podiel utečencov. Poskytnutie jednoduchého a rýchleho mechanizmu uznávania kvalifikácií má tejto situácii zabrániť. Zabezpečí, aby ľudia, ktorým bola udelená dočasná ochrana, mohli pracovať v zamestnaniach, na ktoré majú kvalifikáciu.Odporúčanie EK sa zaoberá prístupom tých, ktorí utekajú pred vojnou, k regulovaným povolaniam, medzi ktoré patria zdravotné sestry, všeobecní lekári a – v závislosti od členského štátu – učitelia a pedagogickí pracovníci.S prílevom ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, sú tieto profesie čoraz viac potrebné, pretože utečenci potrebujú prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti a vzdelávaniu, často vo svojom jazyku. Uľahčenie uznávania akademických a odborných kvalifikácií preto môže pomôcť zaistiť, aby prichádzajúci odborníci mohli pracovať rýchlo a podporovať ostatných svojich krajanov. Zabezpečuje tiež, že mnohí utečenci počas obdobia dočasnej ochrany získajú v EÚ príslušné skúsenosti a zručnosti, čo zvyšuje hodnotu ich kvalifikácie pri návrate do domovskej krajiny.Špecializovaná skupina za účasti všetkých členských štátov EÚ už mala prvé stretnutie a bude sa aj naďalej pravidelne stretávať, aby prediskutovala implementáciu odporúčaní eurokomisie a podelila sa o výzvy a osvedčené postupy s cieľom urýchliť proces. Na účasť na týchto stretnutiach budú pozvané aj príslušné ukrajinské orgány.