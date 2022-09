EÚ chce viac chrániť ľudí pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila komplexný prístup, ako lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho. Informuje o to spravodajca TASR.



Azbest je nebezpečná látka spôsobujúca rakovinu. Stále sa vyskytuje v mnohých európskych budovách a je zodpovedná za mnohé odvrátiteľné úmrtia. Balík návrhov EK zahŕňa zlepšenie diagnostiky a liečby chorôb spôsobených azbestom a výraznú ochranu ľudí pred jeho vplyvom. V krajinách EÚ s azbestom dnes súvisí až 78 percent prípadov rakoviny uznaných ako choroba z povolania. Od kontaktu s ním po prvé príznaky rakoviny môže v priemere prejsť až 30 rokov.



V roku 2019 v EÚ zomrelo vyše 70.000 ľudí v dôsledku vystavenia účinkom azbestu. V súčasnosti je stále vystavených jeho účinkom 4,1 až 7,3 milióna pracovníkov. Z nich 97 percent pracuje v stavebníctve a dve percentá v odpadovej ekonomike.



EK zdôraznila, že na zdravotnú prevenciu, liečbu a bezpečné odstraňovanie azbestu sú dostupné peniaze z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Európskeho sociálneho fondu plus a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V stredu tiež predstavila návrh na sprísnenie smernice o azbeste pri práci na desatinu aktuálnej hodnoty z 0,1 vlákna na kubický centimeter (f/cm) na 0,01 f/cm. Návrh prediskutuje Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ). Po schválení revidovanej smernice budú mať členské štáty EÚ dva roky na jej zavedenie do vnútroštátneho práva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)