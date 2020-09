EÚ chce vybudovať zdravšiu a odolnejšiu Európu

Brusel 8. septembra (TASR) - Plán Európskej únie je vybudovať odolnejšiu a zdravšiu Európy. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK) v reakcii na správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA), podľa ktorej sú znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatických zmien a vystavovanie nebezpečným chemickým látkam častou príčinou zlého zdravotného stavu Európanov a môžu za 13 percent všetkých úmrtí v Európe.



EEA pripravila správu s názvom "Zdravé prostredie, zdravý život: ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a dobré životné podmienky v Európe" na základe rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia. Podľa tejto správy sa významná časť chorôb v Európe pripisuje environmentálnemu znečisteniu v dôsledku ľudskej činnosti.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti upozornil, že existuje jasné prepojenie medzi stavom životného prostredia a zdravím obyvateľstva.



"Musíme pochopiť, že starostlivosťou o našu planétu nechránime len ekosystémy, ale aj náš život. EÚ je oddaná tomuto prístupu a s novou stratégiou biodiverzity, akčným plánom pre obehové hospodárstvo a inými pripravovanými iniciatívami sme na ceste k vybudovaniu odolnejšej a zdravšej Európy pre občanov Európy i mimo nej," uviedol komisár v správe pre médiá.



Medzi kľúčové zistenia správy EEA patrí skutočnosť, že znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre zdravie v Európe s viac ako 400.000 predčasnými úmrtiami v EÚ každý rok. Na druhom mieste je hluk, ktorý si ročne vyžiada okolo 12.000 predčasných úmrtí, a do tretice zmeny klímy, hlavne vlny horúčav.



Environmentálna záťaž a zmeny klímy sa v rámci Európy líšia, pričom sú jasné rozdiely medzi krajinami na východe a západe Európy. Najvyššiu úmrtnosť medzi krajinami Európy má kvôli zlému životnému prostrediu Bosna a Hercegovina (27 percent), najmenej obetí má Island a Nórsko (9 percent).



Okrem toho sú Európania neraz súbežne vystavení viacerým rizikovým faktorom, ako sú znečistenie ovzdušia a vody, hluk a chemikálie, ktorých vplyv sa môže kombinovať a zintenzívniť negatívne dôsledky na zdravie. Obzvlášť zraniteľné voči viacnásobným hrozbám sú európske mestá, ktoré majú menej zelených a vodných plôch.



Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx pripustil, že hoci v EÚ možno hovoriť o zlepšení v oblasti životného prostredia a je tu jasné zameranie sa na Európsku zelenú dohodu o udržateľnú budúcnosť, správa naznačila, že treba prijímať konkrétne opatrenia na ochranu tých najzraniteľnejších ľudí.



"Chudobu často sprevádza život v zlých životných podmienkach a zlé zdravie. Riešenie týchto súvislostí musí byť súčasťou integrovaného prístupu smerom k inkluzívnejšej a udržateľnejšej Európe," skonštatoval šéf EEA.



Sociálne znevýhodnené spoločenské vrstvy bojujú s trojnásobným zaťažením, a to s chudobou, zlou kvalitou životného prostredia a zlým zdravotným stavom.



Chudobnejšie vrstvy sú často vystavené vyššej úrovni znečistenia a hluku, ako aj vyšším teplotám, pričom existujúce ochorenia zvyšujú ich zraniteľnosť voči vplyvom prostredia ohrozujúcim ľudské zdravie.



Spravodajca TASR Jaromír Novak