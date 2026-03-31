EÚ chce zabezpečiť potrestanie ruských zločinov
Autor TASR
Kyjev 31. marca (TASR) - Európska únia je odhodlaná zabezpečiť, aby boli vojnové zločiny a ďalšie najzávažnejšie trestné činy spáchané počas ruskej vojny na Ukrajine v plnej miere potrestané. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia Ukrajiny, šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej a 26 členských štátov Únie vrátane Slovenska. K vyhláseniu sa nepridalo Maďarsko, informuje TASR.
Ministri zahraničných vecí a predstavitelia krajín EÚ sa stretli na Ukrajine pri príležitosti štvrtého výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených civilistov. „Dnes sme sa zišli v Kyjeve a v Buči, aby sme si uctili pamiatku obetí masových zločinov spáchaných v Buči počas okupácie časti Kyjevskej oblasti Ruskom v roku 2022,“ uviedli signatári vyhlásenia.
Podľa spoločného stanoviska sú odhodlaní zabezpečiť, aby Ruská federácia niesla plnú zodpovednosť za akékoľvek porušenia medzinárodného práva na území Ukrajiny alebo namierené proti nej, vrátane agresie, ktorá porušuje Chartu Organizácie Spojených národov.
„Uctievame si pamiatku všetkých obetí masakru v Buči a iných mestách, mestách a dedinách po celej Ukrajine, kde civilisti boli vystavení masovým vraždám, mučeniu, sexuálnemu násiliu, núteným deportáciám a iným vážnym porušeniam medzinárodného humanitárneho práva a ľudským právam,“ poznamenali. Dôkazy zhromaždené po stiahnutí ruských síl podľa nich zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečenia plnej a komplexnej zodpovednosti.
Predstavitelia krajín a inštitúcií EÚ zároveň privítali pokrok v rámci Rady Európy s podporou Európskej únie smerujúci k spusteniu osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a k zriadeniu medzinárodnej komisie pre nároky Ukrajiny. „Taktiež vyjadrujeme našu podporu vyšetrovaniam Medzinárodného trestného súdu ohľadom situácie na Ukrajine a vyzývame na plnú spoluprácu,“ vyhlásili.
Na záver zdôraznili, že zodpovednosť je nevyhnutným prvkom komplexného, spravodlivého a trvalého mieru, ako aj dodržiavania medzinárodného práva.
