EÚ chválila príspevok 35 miliárd eur na pôžičku G7 Ukrajine

Brusel 9. októbra (TASR) - Veľvyslanci Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli, že poskytnú 35 miliárd eur ako súčasť podielu európskeho bloku na plánovanej pôžičke skupiny G7 z výnosov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Oznámilo to v stredu maďarské predsedníctvo EÚ. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lídri G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) a EÚ v júni oznámili, že poskytnú 50 miliárd USD (45,63 miliardy eur) na pomoc Ukrajine. Pôžička bude financovaná z výnosov, ktoré vygenerujú aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote približne 300 miliárd USD zmrazené na Západe po invázii Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022.



Viac ako dve tretiny ruských aktív, približne 210 miliárd eur, sú zmrazené v EÚ, väčšina je v belgickom depozitári Euroclear.



Pôžička od EÚ vo výške 35 miliárd eur by mala byť súčasťou úverovej linky G7, ktorá by mala dosiahnuť celkovú výšku 50 miliárd USD alebo 45 miliárd eur.



Okrem toho, všetky sankcie EÚ voči Moskve sa budú obnovovať každých šesť mesiacov prostredníctvom jednomyseľného hlasovania. Maďarsko, ktoré je známe svojím ústretovým postojom voči Rusku, sa opakovane pokúšalo blokovať sankcie a opatrenia na pomoc Ukrajine.



Maďarsko, aktuálne po dobu šesť mesiacov rotujúca predsednícka krajina EÚ, odmietlo diskutovať o predĺžení časového rámca na obnovenie sankcií, až do volieb v USA začiatkom novembra.



Európska komisia navrhla predĺžiť ich obnovovanie zo šiestich na 36 mesiacov. Maďarsko však návrh počas rokovaní vyslancov nepredložilo, uviedli diplomati EÚ.



Návrh Komisie na pôžičku Ukrajine musí schváliť aj Európsky parlament, keďže sa týka rozpočtu bloku. Očakáva sa, že zákonodarcovia budú o balíku hlasovať 22. októbra, uviedli diplomati.



Dohoda pomáha obísť problémový bod, ktorým bol odmietavý postoj Maďarska k predĺženiu lehoty na obnovenie sankcií. To sa však nebude páčiť USA. Washington pôvodne súhlasil, že prispeje približne 20 miliardami USD, ale chcel mať istotu, že sankcie v EÚ budú platiť tri roky. USA sa nechcú každých šesť mesiacov obávať, či ruské aktíva, ktoré majú kryť úver, zostanú zmrazené alebo nie, uviedli predstavitelia Washingtonu.



(1 EUR = 1,0957 USD)