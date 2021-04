EÚ: Čína a Rusko šíria dezinformácie o vakcínach vyrobených v Únii

Brusel 29. apríla (TASR) - Rusko a Čína šíria dezinformácie o vakcínach proti koronavírusu vyrobených v Európskej únii. V stredu to oznámila EÚ, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Predstavitelia Únie sú presvedčení, že obe tieto krajiny intenzívne propagujú svoje vlastné, štátom vyrobené vakcíny a spájajú to so snahami podkopať dôveru voči vakcínam vyprodukovaným na Západe, voči inštitúciám EÚ a európskym stratégiám očkovania.



"Rusko a Čína používajú na dosiahnutie týchto cieľov štátom kontrolované médiá, médiá zastupujúce ich záujmy a sociálne siete, vrátane oficiálnych diplomatických účtov na sociálnych sieťach," uvádza sa v správe, ktorú zverejnila Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS), teda diplomacia EÚ.



Táto dvojica štátov sa pokúša využívať "vakcínovú diplomaciu" na získanie vplyvu na západnom Balkáne, dodáva sa v správe.



EÚ sa obáva, že fakt, že prípady nákazy koronavírusom v Únii stúpajú, vykresľujú Čína a Rusko ako zlyhanie demokracie a otvorených spoločností. Prokremeľské médiá tiež obviňujú Európsku agentúru pre lieky (EMA) z toho, že zámerne odkladá hodnotenie ruskej očkovacej látky Sputnik V.