Predsedníčka EK:Štáty EÚ prijali posilňujúci balík sankcií proti Rusku

Brusel 20. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie súhlasili s návrhom Európskej komisie o reštriktívnych opatreniach posilňujúcich účinnosť doterajších šiestich balíkov sankcií EÚ proti Rusku. Oznámila to vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje TASR.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell taktiež na Twitteri vysvetlil, že týmto opatrením Únia "v podstate zakázala export najvýznamnejšieho ruského artiklu po energiách – ruského zlata".



Ako pokračoval, EÚ rozšírila výnimky zo sankcií na vývoz poľnohospodárskych produktov a ropy z Ruska do tretích krajín, aby tak pomohla prekonať hroziacu svetovú potravinovú krízu.



"Je na Rusku, aby prestalo bombardovať ukrajinské polia a silá a prestalo blokovať tamojšie prístavy," povedal k tomu Borrell.



EÚ zároveň uvalila sankcie proti ruskej banke Sberbank a niekoľkým ďalším jednotlivcom, ktorí sa podľa Borrella podieľajú na "nevyprovokovanej ruskej agresi voči Ukrajine, vrátane vojenských predstaviteľov, motocyklového klubu Noční vlci a šíriteľov dezinformácií".



"Vysiela to silný signál Moskve, že budeme pokračovať v silnom tlaku tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásila von der Leyenová.



Tento posilňujúci sankčný balík sprísňuje aj kontroly vývozu tovarov dvojakého použitia (na civilné aj vojenské alebo represívne účely) a pokročilých technológií.