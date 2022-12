EÚ dá 1,2 miliardy na 61 projektov pre výskum a vývoj v oblasti obrany

Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že 61 projektov spolupráce pri výskume a vývoji v oblasti obrany, ktoré boli vybrané na základe prvých výziev na predkladanie návrhov v rámci Európskeho obranného fondu (EDF), podporí sumou vo výške takmer 1,2 miliardy eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



EDF vybral návrhy na financovanie tak, aby podporil projekty špičkových obranných spôsobilostí, napríklad ďalšiu generáciu bojových lietadiel, tankov a plavidiel, ako aj kritické obranné technológie, ako sú vojenský cloud, umelá inteligencia, polovodiče, vesmírne, kybernetické alebo zdravotnícke protiopatrenia.



Fond takisto podporuje prelomové technológie, najmä v oblasti kvantových technológií a nových materiálov, kde využije možnosti sľubných malých a stredných podnikov a startupov.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová uviedla, že finančná podpora pre vybrané projekty svedčí o tom, že spolupráca v oblasti obranného priemyslu v Európe je možná a dokonca v širokom rozsahu.



"Takmer 700 spoločností, ktoré budú vďaka financiám EÚ skúmať a vyvíjať ďalšiu generáciu inovačných obranných technológií, vytvorí odolnú a konkurencieschopnú priemyselnú základňu," uviedla komisárka a ocenila, že až 43 percent subjektov zúčastňujúcich sa na vybraných projektoch predstavujú malé a stredné podniky.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton spresnil, že EDF investuje 1,2 miliardy eur do 61 projektov európskej spolupráce v oblasti obrany, čo už prináša konkrétne výsledky, ktoré umožnia lepšie integrovať európsky obranný priemysel.



Európsky obranný fond je hlavným nástrojom EK na podporu obrannej spolupráce v Európe. Jeho úspešné fungovanie v prvom roku podľa eurokomisie svedčí o tom, že model založený na dvoch predchádzajúcich programoch – Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany (PADR) a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) – bol vhodný na dané účely.



Na výzvy EDF zareagoval rekordný počet spoločností. Predložených bolo 142 návrhov, a to zo strany veľkých priemyselných odvetví, malých a stredných podnikov či výskumno-technologických organizácií.



Na vybraných návrhoch sa podieľa takmer 700 právnych subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska.



Na financovanie 31 výskumných projektov je určených 322 miliónov eur a na financovanie 30 rozsiahlych projektov vývoja systémov a technológií pre obranné spôsobilosti 845 miliónov eur.



Päť percent rozpočtu vyčlenili na financovanie prevratných nápadov, ktoré prinesú inovácie potrebné na radikálnu zmenu koncepcií a vnímania obranných záležitostí.



Polovica vybraných rozvojových návrhov bola vypracovaná v kontexte stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany (PESCO), ktorú EÚ presadzuje na posilnenie a rozvoj svojho obranného potenciálu.



Pracovné útvary EK teraz vstúpia do fázy príprav dohôd o grantoch s vybranými konzorciami. Dohody sa podpíšu do konca tohto roka a následne eurokomisia prijme rozhodnutie o udelení grantu.