EÚ pošle 700.000 eur na humanitárnu pomoc pre migrantov na hraniciach

Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zareagovala na výzvu pomôcť ľuďom, ktorí uviazli na hraniciach Poľska a Bieloruska a na tento účel vyčlenila humanitárnu pomoc v hodnote 700.000 eur.



EK spresnila, že vyše 200.000 eur poskytne Medzinárodnej federácii Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Financovanie je súčasťou celkového príspevku EÚ do núdzového fondu na pomoc pri katastrofách, ktorý spravuje IFRC. Nakúpené budú potraviny, hygienické súpravy, prikrývky a súpravy prvej pomoci.



EÚ okrem toho vyčlenila ďalších 500.000 eur na humanitárne účely a je v kontakte so svojimi partnerskými humanitárnymi organizáciami, ktoré by mali priamo v teréne dohliadnuť na implementáciu finančnej pomoci.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti vyzval na zabezpečenie nepretržitého prístupu pracovníkom humanitárnych organizácií k tejto veľkej skupine utečencov a migrantov. V prípade, ak by sa prístup partnerských organizácií v Bielorusku k utečencom zlepšoval, Európska komisia je pripravená poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na základe jasne stanovených potrieb.



EK pripomenula, že humanitárna pomoc EÚ je založená na medzinárodných princípoch, čo znamená, že pomoc sa poskytuje nestranne postihnutým osobám bez ohľadu na ich rasu, etnickú príslušnosť, náboženstvo, pohlavie, vek, národnosť alebo politickú príslušnosť.