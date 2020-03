EÚ dá ďalších 75 miliónov eur na repatriáciu občanov z tretích krajín

Brusel 27. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur na pomoc členským štátom EÚ, ktoré hľadajú spôsoby, ako dopraviť domov svojich štátnych príslušníkov z tretích krajín, v ktorých uviazli po vypuknutí pandémie koronavírusu. Komisia rovnako navrhla zvýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU.



Eurokomisár zodpovedný za rozpočet EÚ Johannes Hahn v tejto súvislosti vyhlásil, že uvedené opatrenia dokazujú, že rozpočet EÚ môže byť pridanou hodnotou všade tam, kde je to najviac potrebné.



"Bezpečný návrat našich občanov je pre nás prioritou. V tejto neľahkej situácii robíme maximum pre to, aby sme ich čo najskôr doviezli domov. Chcem sa poďakovať členským štátom za úsilie, ktoré v tejto súvislosti vynakladajú. Naše Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie aj naďalej spolupracuje s členskými štátmi 24 hodín denne a sedem dní v týždni na tom, aby sme reagovali na ich žiadosti o prevoz občanov," opísal situáciu eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo od prepuknutia pandémie späť do Európy prepravených už 2312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V najbližších dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov.



EÚ v rámci svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do Únie prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu.



Vďaka piatkovému návrhu EK dôjde aj k zvýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU na celkovo 80 miliónov eur.



Komisia s cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na tieto operácie predkladá návrh opravného rozpočtu – teda návrh na reorganizáciu časti výdavkov EÚ na daný rok v súlade s najnovšími prioritami.



V návrhu opravného rozpočtu sa počíta s nasledovnými položkami: pomoc Grécku vo výške 350 miliónov eur na riadenie migrácie (zvýšenie k pôvodnej sume núdzovej pomoci za 350 miliónov eur); 3,6 milióna eur pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na posilnenie jeho schopnosti identifikovať, posudzovať a oznamovať hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z prenosných ochorení, a zvýšiť odbornú kapacitu v súvislosti s koronakrízou; 100 miliónov eur na pomoc Albánsku na rekonštrukciu po zemetrasení z 26. novembra 2019; dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna eur pre Európsku prokuratúru (EPPO) na zvýšenie jej rozpočtu na rok 2020.



Komisia vyzvala spoluzákonodarcov, Európsky parlament a Radu EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili navrhnuté rozpočtové zmeny.



Spravodajca TASR Jaromír Novak