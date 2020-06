EÚ dá 9 mil. eur na zriadenie národných centier na overovanie faktov

Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vyhlásila v utorok výzvu v hodnote deväť miliónov eur, ktorá sa týka predkladania návrhov na ďalšie posilnenie podpory eurokomisie pre overovateľov faktov a výskumných pracovníkov s cieľom posilniť doterajšie opatrenia proti dezinformáciám.



Nové návrhy, ktoré môžu byť predkladané do 5. novembra 2020, by mali rozšíriť dosah Európskeho observatória pre digitálne médiá (EDMO) prostredníctvom zriadenia národných stredísk na overovanie faktov.



Národné centrá budú analyzovať dezinformačné kampane a ich vplyv na spoločnosť, podporovať mediálnu gramotnosť a monitorovať politiky online platforiem.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ v boji proti dezinformáciám potrebuje odolnú a kritickú spoločnosť, a preto je nevyhnutné podporovať slobodné a nezávislé médiá, overovateľov faktov a výskumných pracovníkov. To je podľa nej možné posilnením EDMO a podporou rozvoja národných centier na výskum digitálnych médií, ktoré zlepšia schopnosť EÚ porozumieť šíreniu dezinformácií na internete.



Komisia upozornila, že falošné a zavádzajúce informácie v jednotlivých členských štátoch EÚ majú rozdielne národné nuansy, a preto je potrebné, aby fondy EÚ pomohli riešiť falošné informácie a dezinformácie nielen na úrovni EÚ, ale aj na vnútroštátnej úrovni.



Európske observatórium pre digitálne médiá funguje od 1. júna 2020 a podporuje vytváranie a rozvoj multidisciplinárnej komunity zloženej z kontrolných pracovníkov, akademických výskumných pracovníkov a iných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií v online prostredí. Prispieva k hlbšiemu porozumeniu dezinformačných aktérov a dynamiky dezinformácií, ako aj ich vplyvu na spoločnosť.



