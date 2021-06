EÚ dá na granty pre partnerstvá v oblasti žurnalistiky 7,6 milióna eur

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila výzvu na partnerstvá v oblasti žurnalistiky vo výške 7,6 milióna eur. Vyčlenené zdroje pôjdu cez program EÚ Kreatívna Európa (CREA). Poskytnuté granty majú podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi profesionálmi v oblasti spravodajských médií v Európe.



Prvá výzva tohto druhu podporuje zmeny v podnikaní a novinárske projekty, čo môže zahŕňať napríklad vývoj spoločných technických noriem, nové typy redakcií, testovanie nových obchodných modelov, originálny spôsob spravodajstva a tiež inovatívne formáty výroby.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že je to po prvý raz, čo EÚ podporuje takýto typ novinárskych partnerstiev. "Je to jasný odkaz novinárom a mediálnym aktérom, že stojíme po ich boku, aby sme im pomohli riešiť výzvy, ktorým čelia. Zvyšovanie a diverzifikácia podpory financovania ide ruka v ruke s našou prácou pre posilnenie demokracie, právneho štátu a spravodlivejšieho online prostredia," opísala situáciu česká eurokomisárka.



Komisia chce prostredníctvom programu Kreatívna Európa vyčleniť do roku 2027 bezprecedentný rozpočet vo výške najmenej 75 miliónov eur na podporu slobody a plurality médií.



Zainteresované konzorciá môžu navrhnúť spoluprácu v konkrétnom novinárskom žánri a budú fungovať s dodržaním úplnej redakčnej nezávislosti. Ich projekty by sa mali zamerať na pomoc širšiemu európskemu sektoru spravodajských médií vrátane malých médií.



Uzávierka prihlášok do tejto výzvy je 26. augusta 2021 do 17.00 h SELČ. Detaily o prihláškach je možné zistiť na stránke: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1.



Komisia spresnila, že v najbližších týždňoch bude vyhlásených niekoľko ďalších výziev, ktoré budú predstavovať investície do európskych mediálnych projektov vo výške takmer 12 miliónov eur, zatiaľ čo ďalšie výzvy týkajúce sa odvetvia spravodajských médií, napríklad Kreatívne inovačné laboratóriá (CIL), už boli zverejnené.



Kreatívne inovačné laboratóriá budú motivovať aktérov z rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby navrhovali a testovali inovatívne digitálne riešenia s potenciálnym dlhodobým pozitívnym vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne odvetvia.



Exekutíva EÚ pripomenula, že jej úsilie posilniť podporu mediálnemu sektoru je súčasťou širších akčných plánov pre európsku demokraciu a akčných plánov v oblasti médií a audiovizuálnych médií.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)