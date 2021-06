EÚ dá 700 miliónov eur na Globálne partnerstvo pre vzdelávanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 10. júna (TASR) - Európska únia sľubuje vyčleniť 700 miliónov eur na Globálne partnerstvo pre vzdelávanie (GPE) na pomoc pri transformácii vzdelávacích systémov pre viac ako miliardu dievčat a chlapcov v 90 krajinách a teritóriách sveta. Uviedla to vo štvrtok, pred odchodom na summit G7 predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.Šéfka eurokomisie vyjadrila hrdosť, že EÚ podporí Globálne partnerstvo pre vzdelávanie sumou 700 miliónov eur v období rokov 2021–27, čím prispeje k transformácii vzdelávacích systémov na celom svete. "" uviedla.Eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová spresnila, že zvýšený záväzok Európskej únie vo výške 100 miliónov eur ročne pre GPE zabezpečí udržateľné a dlhodobé investície do vzdelávacích systémov s cieľom uspokojiť vzdelávacie potreby miliónov detí a mladých ľudí na celom svete.EK pripomenula, že už pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 nastala globálna kríza učenia, pričom podľa odhadov až 617 miliónov detí vo veku 6–14 rokov na celom svete nedokáže dosiahnuť minimálnu úroveň zručností v čítaní a dospievajúca mládež nedokáže rozvinúť zručnosti potrebné pre 21. storočie.Koronakríza zvrátila väčšinu predošlého pokroku v zlepšovaní prístupu k vzdelaniu a rodovej rovnosti, prehĺbila nárast nerovností vo vzdelávaní a digitálnej gramotnosti a nárast psychologických a duševných problémov.Európska komisia upozornila, že najviac bolo poznačené vzdelávanie dievčat. Pandémia prehĺbila bariéry a nerovnosti, ktorým dievčatá čelia v chudobnejších krajinách – majú nižšiu mieru prístupu k internetu než chlapci (o 17 percent menej, než je svetový priemer) a mobilným technológiám (o 26 percent menej). Dievčatá sú výrazne znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup k možnostiam diaľkového učenia.Pandémia prehĺbila aj priepasť vo financovaní potrebnom na dosiahnutie kvalitného vzdelávania pre všetkých do roku 2030. Bezpečné znovuotvorenie škôl si bude vyžadovať ďalšie finančné a organizačné úsilie vrátane urýchlených programov zameraných na vyrovnanie strateného učenia.EÚ podporuje vzdelávanie v približne 100 krajinách sveta a od začiatku koronakrízy spolupracuje s partnerskými krajinami na minimalizácii vplyvu pandémie na učenie a celkovú pohodu detí a na uľahčenie ich bezpečného návratu do škôl. Pomoc Európskej únie má podobu investícií do vyškolených a motivovaných učiteľov – do roku 2030 bude potrebné prijať najmenej 69 miliónov učiteľov pre základné a stredné vzdelávanie, z toho viac ako 17 miliónov v Afrike –, investícií do rovnosti a investícií do zručností potrebných pre budúcnosť.