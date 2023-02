EÚ dá Severnému Macedónsku makrofinančnú pomoc do 100 miliónov eur

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla poskytnúť Severnému Macedónsku makrofinančnú pomoc do výšky 100 miliónov eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia zdôraznila, že týmto pomáha Severnému Macedónsku v náročných časoch, keďže po ruskej agresii proti Ukrajine sa ekonomická rovnováha tejto krajiny zhoršila z dôvodu jej vysokej závislosti od dovozu palív a elektriny z Ruska. Severné Macedónsko okrem toho v roku 2023 čelí aj problémom pri splácaní zahraničného dlhu.



Navrhovaná finančná pomoc má pokryť finančné potreby Severného Macedónska v rokoch 2023 a 2024 a podporí jej fiškálnu udržateľnosť, ako aj štrukturálne reformy.



Pondelňajší návrh eurokomisie sprevádza 24-mesačný podporný program uzavretý s Medzinárodným menovým fondom (MMF) vo výške 530 miliónov eur.



Navrhovaná pomoc by sa poskytovala vo forme pôžičiek, ktoré by sa mali vyplatiť v dvoch tranžiach. Tieto dve platby by boli podmienené vykonávaním politických opatrení, ktoré je potrebné dohodnúť medzi Severným Macedónskom a EÚ v memorande o porozumení.



Memorandum sa podľa správy EK zameria na politické reformy v oblastiach fiškálneho riadenia, daňovej politiky, riadenia verejných investícií, verejno-súkromných partnerstiev, podnikateľského prostredia, transparentnosti štátnej pomoci, energetickej efektívnosti, reformy súdnictva a boja proti korupcii.



Platby budú podmienené aj pozitívnymi výsledkami pri implementácii programu MMF. Navrhované reformy podporia Severné Macedónsko aj na jeho ceste k členstvu v EÚ.



Komisia upozornila, že teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ (členské štáty), aby zvážili a prijali návrh na poskytnutie makrofinančnej pomoci Severnému Macedónsku.