EÚ dala Španielsku 1,6 mld eur na obnovu po minuloročných povodniach
Takmer 240 ľudí minulý október zahynulo po tom, čo na východe a juhovýchode Španielska silné prívalové dažde vyvolali povodne.
Autor TASR
Brusel/Madrid 3. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že na obnovu po minuloročných prívalových povodniach v rámci balíka pomoci vyčlenila z Fondu solidarity Európskej únie (EUSF) pre Španielsko 945 miliónov eur. Ďalších 645 miliónov eur môže byť prerozdelených z kohéznych fondov, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Tento záväzok odzrkadľuje naše odhodlanie pomáhať členským štátom budovať väčšiu odolnosť a zvládať budúce krízy,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Finančnú podporu musia odobriť ešte členské štáty a Európsky parlament (EP).
Takmer 240 ľudí minulý október zahynulo po tom, čo na východe a juhovýchode Španielska silné prívalové dažde vyvolali povodne. Najviac postihnuté boli južné predmestia Valencie, kde zahynulo viac ako 220 ľudí.
Španielsko na pomoc pri obnove regiónov postihnutých povodňami vyčlenilo približne 2,3 miliardy eur. Podľa premiéra Pedra Sancheza stála za smrteľnou kalamitou klimatická zmena.
