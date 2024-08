EÚ daruje africkým štátom 215.000 dávok vakcín proti opičím kiahňam

Brusel 14. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že koordinuje obstarávanie, nákup a darovanie 215.000 dávok vakcín proti opičím kiahňam pre africké krajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Úrad EK pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) spresnil, že obstará a daruje 175.420 dávok vakcíny MVA-BN®, jedinej vakcíny proti opičím kiahňam schválenej Americkým úradom pre potraviny a lieky (FDA) a Európskou agentúrou pre lieky (EMA), ako okamžitú reakciu na vypuknutie epidémie opičích kiahní v Afrike.



Okrem toho farmaceutická spoločnosť Bavarian Nordic daruje HERA 40.000 dávok vakcín. Africké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) bude vakcíny distribuovať podľa regionálnych potrieb do postihnutých krajín.



Úrad HERA okrem toho spolupracuje s africkým CDC s cieľom rozšíriť prístup k diagnostike a sekvenovaniu opičích kiahní. Začiatkom jesene EÚ na to plánuje vyčleniť granty vo výške 3,5 milióna eur.



Africké CDC vyhlásilo 13. augusta núdzový stav v oblasti verejného zdravia s cieľom reagovať na narastajúce obavy týkajúce sa šírenia epidémie opičích kiahní. Centrum vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie o mobilizáciu dvoch miliónov vakcín.



Komusia pripomenula, že MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) je jednorazová očkovacia látka proti tomuto ochoreniu a jediná vakcína proti opičím kiahňam schválená v EÚ, Európskom hospodárskom spoločenstve (EHP), Spojenom kráľovstve, USA, vo Švajčiarsku a v Kanade.



V súčasnosti len dve africké krajiny udelili povolenie na núdzové použitie vakcíny MVA-BN, ale Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň požiadala spoločnosť Bavarian Nordic, aby predložila vyjadrenie záujmu o zaradenie vakcíny na núdzové použitie, čo by mohlo urýchliť jej dostupnosť pre africké krajiny, v ktorých ešte neexistujú vnútroštátne regulačné schválenia.



HERA spolupracuje so spoločnosťou Bavarian Nordic od vypuknutia epidémie opičích kiahní v roku 2022.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v správe pre médiá uviedla, že silné globálne partnerstvá sú jadrom európskej zdravotnej únie.



"Hrozby v oblasti zdravotnej bezpečnosti nepoznajú hranice a dnes vďaka spolupráci medzi Európskou komisiou, Africkým centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb a Bavorskom sprístupňujeme 215.000 kusov vakcín na ochranu najzraniteľnejších osôb v krajinách Afriky," opísala situáciu komisárka.