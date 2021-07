EÚ daruje do konca roka viac dávok vakcín, než sľúbila

Brusel 22. júla (TASR) - Európska únia a jej členské štáty darujú do konca tohto roka najmenej 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 krajinám s nízkymi a stredne vysokými príjmami. Vo štvrtok to oznámila Európska komisia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Dávky budú zaslané prevažne prostredníctvom iniciatívy COVAX, ktorú zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), uvádza sa v tlačovej správe.



Toto prakticky zdvojnásobuje pôvodné sľuby EÚ: predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v máji oznámila, že EÚ pošle do decembra takýmto krajinám najmenej 100 miliónov dávok.



Minulý mesiac však krajiny skupiny G7 prisľúbili, že darujú vyše dve miliardy dávok vakcín. Do skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta patria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko.



"Očkovanie je kľúčové - preto je zásadné, aby sme zaistili prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 v krajinách po celom svete," uviedla von der Leyenová v tlačovej správe.



Zatiaľ bolo cez COVAX zaslaných 122 miliónov dávok do 136 krajín, ako vyplýva z tlačovej správy.



WHO odhaduje, že na ukončenie pandémie koronavírusu je potrebných 11 miliárd dávok.