EÚ definitívne odobrila plán podpory pre Moldavsko vo sume 1,9 mld eur

Brusel 18. marca (TASR) - Členské štáty v Rade Európskej únie v utorok definitívne odobrili plán podpory pre Moldavsko vo výške 1,9 miliardy eur. Cieľom nového nástroja je urýchliť sociálno-ekonomické reformy krajiny, posilniť jej odolnosť a pomôcť k pokroku v integrácii do EÚ, informuje TASR.



Nástroj na reformu a rast pre Moldavsko bude podporovať krajinu v období rokov 2025 až 2027 a očakáva sa, že jej poskytne 385 miliónov eur vo forme grantov a 1,5 miliardy eur vo forme pôžičiek s nízkym úrokom.



Podporné opatrenie by malo posilniť odolnosť Moldavska proti ruským hybridným útokom a zásahom zameraným na jeho demokratické procesy a inštitúcie, uviedol v skoršom vyhlásení Európsky parlament (EP), ktorý nový plán schválil 11. marca na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Nástroj na reformu a rast je kľúčovým pilierom plánu hospodárskeho rastu pre Moldavsko, ktorý predstavila Európska komisia (EK) v októbri minulého roka. Plán navrhnutý eurokomisiou je najväčším balíkom finančnej podpory EÚ od získania nezávislosti Moldavska.



Finančné prostriedky EÚ by sa mali uvoľňovať dvakrát ročne na základe žiadostí moldavskej vlády a po overení EK, či boli splnené podmienky stanovené v programe reforiem.



Nariadenie o zriadení nástroja v najbližšom čase podpíšu predsedovia Rady a Európskeho parlamentu, uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť nasledujúci deň.



Moldavsko požiadalo o členstvo v EÚ v marci 2022 a v júni 2022 získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr. EÚ a Moldavsko spolupracujú aj v rámci Východného partnerstva.