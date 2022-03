EÚ: Deti narodené náhradným matkám treba z Ukrajiny evakuovať

Brusel 17. marca (TASR) - Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vyzvala na zabezpečenie evakuácií detí, ktoré porodili náhradné matky na Ukrajine; ich rodičia tam totiž nemôžu pre vojnu odcestovať, aby si ich vyzdvihli.



Podľa agentúry AFP Johanssonová súčasne vyjadrila znepokojenie o osud detí narodených náhradným matkám, ktoré boli zverené do starostlivosti detských domovov.



V príhovore k poslancom Európskeho parlamentu Johanssonová v stredu povedala, že rodičia v členských štátoch Európskej únie a Spojených štátoch mali problém dostať svoje deti z Ukrajiny ešte pred ruskou inváziou.



"Počas pandémie mnoho z týchto novorodencov nebolo vyzdvihnutých, takže uviazli (na Ukrajine) a teraz sa o ne starajú v sirotincoch," povedala Johanssonová. Súčasne poukázala na to, že niektoré detské domovy boli počas invázie evakuované a nie je známe, kde sú deti z nich teraz.



Ukrajina je jednou z mála krajín na svete, ktorá umožňuje náhradným matkám vynosiť deti cudzincom na komerčnej báze. Odhady hovoria, že na Ukrajine sa ročne klientom z iných krajín vrátane Číny, Spojených štátov a EÚ narodí 2500 až 3000 detí.



AFP pripomenula, že to bola práve pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá upriamila pozornosť na tento rozvíjajúci sa podnikateľský sektor na Ukrajine.



Veľká klinika v Kyjeve napr. odvysielala videozáznamy desiatok detí, ktoré sa narodili náhradným matkám a ktorých rodičia si ich nemohli prísť vyzdvihnúť, pretože hranice boli zatvorené.