Do prevádzky uviedli zmodernizovaný Schengenský informačný systém

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Brusel 7. marca (TASR) - Od utorka je v Európe v prevádzke modernizovaný Schengenský informačný systém (SIS), najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR.SIS poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín bez zákonného práva na pobyt v EÚ a stratených alebo ukradnutých predmetoch (autá, strelné zbrane, lode, doklady totožnosti).Obnovený SIS je základom najvyspelejšieho systému riadenia hraníc na svete. Spolu so systémom vstupu/výstupu (EES) a Európskym systémom cestovných informácií a povolení (ETIAS) bude SIS súčasťou európskej architektúry interoperability.Modernizovaný SIS zahŕňa nové kategórie záznamov, biometrické údaje, ako sú odtlačky dlaní, odtlačky prstov a záznamy o DNA pre nezvestné osoby, a ďalšie nástroje na boj proti zločinu a terorizmu. Jeho aktualizácia umožní aj preventívne varovania na ochranu zraniteľných osôb a odrádzanie od nelegálnej migrácie.Prostredníctvom SIS sa budú zdieľať nové kategórie varovaní a viac údajov, čím sa zabezpečí, že vnútroštátne orgány budú mať k dispozícii úplnejšie a spoľahlivejšie informácie. Zaviedli sa jasnejšie pravidlá a zlepšené štruktúry na výmenu informácií prostredníctvom národných kontaktných miest (kancelárií SIRENE).Nové varovania v rámci vyšetrovania umožnia vnútroštátnym orgánom zbierať cielené informácie o podozrivých zo závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu. V SIS budú uložené ich identifikačné doklady, informácie o autách, ktoré používajú.Vnútroštátne orgány budú môcť v systéme vydávať preventívne upozornenia na ochranu určitých kategórií zraniteľných osôb (deti ohrozené únosom, potenciálne obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, rodovo podmieneného násilia alebo ozbrojeného konfliktu), okrem už existujúcich záznamov o nezvestných osobách.Nový SIS obsahuje aj ďalšie nástroje na predchádzanie nelegálnej migrácii a odrádzanie od nej. Rozhodnutia o návrate budú súčasťou informácií zdieľaných v systéme s cieľom zlepšiť ich účinné presadzovanie. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby vytvorili záznam v SIS vždy, keď vydajú rozhodnutie o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny bez zákonného práva na pobyt v EÚ. To umožní sledovať, či navrátilec skutočne opustí územie EÚ.Policajný úrad EÚ (Europol) a národné imigračné orgány majú odteraz prístup ku všetkým kategóriám výstrah v SIS. Operačným tímom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) bol tiež udelený prístup do SIS.Modernizovaný Schengenský informačný systém má prísne požiadavky na kvalitu a ochranu údajov - obsahuje iba údaje o hľadaných ľuďoch a veciach v krajinách EÚ a krajinách pridružených k Schengenu.K 7. marcu 2023 bol modernizovaný SIS funkčný v 30 krajinách Európy (26 členských štátov EÚ a krajiny pridružené k Schengenu). V lete sa ráta aj s pripojením Cypru.Pôvodný SIS vznikol v roku 1995 po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach v EÚ.