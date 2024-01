EÚ pozastavuje financovanie Agentúry OSN pre palestínskych utečencov

Brusel 29. januára (TASR) - Európska únia v pondelok vyzvala na urýchlené vykonanie auditu Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Zároveň dočasne pozastavila financovanie tejto organizácie, čím reaguje na obvinenia zo strany Izraela, podľa ktorého sa niektorí pracovníci UNRWA podieľali na vlaňajších útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca Európskej komisie (EK) Eric Mamer povedal, že audit musí prebehnúť pod vedením odborníkov povedených eurokomisiou a musí sa vykonať súčasne s vyšetrovaním obvinení vznesených Izraelom, ktoré podniká OSN.



"Je úplne jasné, že tieto opatrenia sú naliehavé. Sú dôležité a mali by sa začať bezodkladne," uviedol Mamer. Európska únia patrí medzi najväčších prispievateľov do UNRWA.



EK vo vyhlásení uviedla, že "posúdi nadchádzajúce rozhodnutia o financovaní UNRWA vzhľadom na veľmi závažné obvinenia z 24. januára týkajúce sa účasti zamestnancov UNRWA na ohavných útokoch zo 7. októbra". Podľa eurokomisie sa do konca februára "nepredpokladá žiadne ďalšie financovanie UNRWA".



Humanitárna pomoc pre Palestínčanov v Pásme Gazy a na západom brehu Jordánu bude podľa EK v nezmenšenej miere pokračovať prostredníctvom iných partnerských organizácií aj naďalej.



Financovanie UNRWA už dočasne pozastavili Spojené štáty, Austrália, Kanada, Taliansko, Británia, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Švajčiarsko, Japonsko a Rakúsko. Podobné kroky medzičasom avizovalo aj Rumunsko.



UNRWA v piatok oznámila, že prepustila viacerých pracovníkov obvinených Izraelom a začala ich vyšetrovať. Urýchlené nezávislé vyšetrovanie prisľúbil aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Agentúra OSN UNRWA bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN. Jej vyše 30.000 pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanone.