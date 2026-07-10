< sekcia Zahraničie
EÚ dočasne sprísni vízový režim pre občanov Guiney
Rozhodnutie prichádza v čase snáh bloku o zefektívnenie systému návratov a vychádza z hodnotenia Európskej komisie založeného na informáciách poskytnutých členskými štátmi.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Členské štáty v Rade Európskej únie (EÚ) v piatok rozhodli o dočasnom sprísnení vízového režimu pre občanov Guiney. Dôvodom je podľa EÚ nedostatočná spolupráca tejto západoafrickej krajiny pri prijímaní svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa na území Únie zdržiavajú neoprávnene, informuje TASR.
Rozhodnutie prichádza v čase snáh bloku o zefektívnenie systému návratov a vychádza z hodnotenia Európskej komisie založeného na informáciách poskytnutých členskými štátmi.
Na základe prijatých opatrení krajiny EÚ dočasne prestanú vydávať občanom Guiney víza na viacnásobný vstup. Zároveň už nebudú môcť upustiť od niektorých požiadaviek na predkladanie dokladov pri podávaní žiadosti o vízum ani od vízových poplatkov pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Predĺži sa aj štandardná lehota na vybavenie žiadostí o víza z 15 na 45 kalendárnych dní. Opatrenie je dočasné, Rada EÚ však zatiaľ neurčila termín jeho ukončenia. Jeho cieľom je motivovať Guineu k zlepšeniu spolupráce pri readmisii jej štátnych príslušníkov.
Počet príchodov migrantov do EÚ sa vlani znížil a pozornosť Bruselu sa presunula na zefektívnenie systému návratov. V súčasnosti sa totiž do krajín pôvodu vracia približne len 20 percent osôb, ktorým bolo nariadené opustiť územie Únie.
V súčasnosti sa rokuje o širších právomociach členských štátov pri zadržiavaní nelegálnych migrantov vrátane možnosti zriadiť návratové centrá mimo územia EÚ. Proti zriaďovaniu takýchto centier sa však stavia napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Rozhodnutie prichádza v čase snáh bloku o zefektívnenie systému návratov a vychádza z hodnotenia Európskej komisie založeného na informáciách poskytnutých členskými štátmi.
Na základe prijatých opatrení krajiny EÚ dočasne prestanú vydávať občanom Guiney víza na viacnásobný vstup. Zároveň už nebudú môcť upustiť od niektorých požiadaviek na predkladanie dokladov pri podávaní žiadosti o vízum ani od vízových poplatkov pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Predĺži sa aj štandardná lehota na vybavenie žiadostí o víza z 15 na 45 kalendárnych dní. Opatrenie je dočasné, Rada EÚ však zatiaľ neurčila termín jeho ukončenia. Jeho cieľom je motivovať Guineu k zlepšeniu spolupráce pri readmisii jej štátnych príslušníkov.
Počet príchodov migrantov do EÚ sa vlani znížil a pozornosť Bruselu sa presunula na zefektívnenie systému návratov. V súčasnosti sa totiž do krajín pôvodu vracia približne len 20 percent osôb, ktorým bolo nariadené opustiť územie Únie.
V súčasnosti sa rokuje o širších právomociach členských štátov pri zadržiavaní nelegálnych migrantov vrátane možnosti zriadiť návratové centrá mimo územia EÚ. Proti zriaďovaniu takýchto centier sa však stavia napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron.