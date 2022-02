EÚ dodá líbyjským partnerom do leta viac plavidiel

Brusel 2. februára (TASR) - Európska únia verí, že príslušníkom líbyjskej pobrežnej stráže dodá do leta viac plavidiel. Uviedla to v stredu predstaviteľka EÚ Henrike Trautmannová, ktorá sa v rámci práce v útvare Európskej komisie (EK) zameriava na vzťahy s Líbyou a migráciu. Informovala o tom agentúra AP.



Trautmannová, pôsobiaca na Generálnom riaditeľstve pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, uviedla, že Európa dodá v prvej polovici roka 2022 Líbyi tri nové pátracie a záchranné plavidlá a dve zrenovované hliadkové lode.



Predstavitelia líbyjskej pobrežnej stráže podľa nej navštívia v závere tohto mesiaca Taliansko, aby otestovali nové plavidlá pred ich samotným dodaním.



Trautmannová povedala poslancom Európskeho parlamentu, že schopnosť Líbye zabrániť migrantom a utečencom dostať sa do Európy alebo utopiť sa v mori "zostáva nedostatočná", aj keď sa za posledný rok vďaka podpore EÚ zlepšila.



V roku 2021 sa podľa nej úspešne preplavilo cez centrálnu časť Stredozemného mora viac ako 68.000 ľudí, pričom dorazili najmä do Talianska a v menšej miere na Maltu - v porovnaní s približne 36.000 osobami v roku 2020. Zhruba polovica z nich sa vydala na preplnených lodiach často neschopných plavby z Líbye.



Na druhej strane, líbyjská pobrežná stráž "zachránila" viac ako 31.000 migrantov a utečencov, povedala Trautmannová, ktorá nezmienila zadržiavacie strediská so zlými podmienkami, do ktorých migrantov následne prevezú, všíma si AP.



"Preto si EÚ myslí, že je nevyhnutné pokračovať v podpore Líbye dodávaním vybavenia a zvyšovaním kapacity pobrežnej stráže a oblasti správy hraníc," dodala Trautmannová, ktorá podľa AP bagatelizovala obavy súvisiace s dodržiavaním ľudských práv, ako aj zdokumentované zneužívanie ľudí, ktorí boli vrátení späť do Líbye.



K jej vyjadreniu prichádza týždeň po tom, čo agentúra AP získala dôvernú správu vypracovanú šéfom námornej misie EÚ EUNAVFOR MED IRINI. Z nej vyplýva, že príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva používajú pri zaobchádzaní s migranti nadmernú silu a tamojšia vláda nedokáže zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, EÚ by však napriek tomu mala týmto orgánom aj naďalej poskytovať techniku, vybavenie a výcvik.



Trautmannová ďalej uviedla, že v rokoch 2014 až 2020 vynaložila Európa na programy v Líbyi týkajúce sa najmä migrácie a systému riadenia hraníc viac ako 500 miliónov eur. Dodala, že nové programy EÚ v tejto politicky rozdelenej krajine sa zamerajú na rozvoj a posilnenie demokracie a právneho štátu.