EÚ dodala Kyjevu 980.000 delostreleckých granátov

Brusel 11. novembra (TASR) - Európska únia dodala Ukrajine viac než 980.000 delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov. Do konca tohto roka plánuje prekročiť hranicu jedného milióna, uviedol v pondelok šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ pôvodne plánovala dodať milión delostreleckých granátov do marca 2024, no neskôr predstavitelia vyhlásili, že výrobná kapacita nie je dostatočná na splanenie plánu. "Viem, že sme sa zaviazali dosiahnuť túto úroveň do jari, no zlyhali sme. Ale môžeme to urobiť do konca roka," povedal Borrell pre ukrajinské médium Jevropejska pravda.



Český premiér Petr Fiala vyhlásil, že v rámci samostatnej iniciatívy pod vedením Prahy sa do Kyjeva do konca roka dodá 500.000 delostreleckých granátov. Ukrajina tiež zvyšuje domácu obrannú výrobu v snahe znížiť svoju závislosť od vojenskej pomoci spojencov a zabezpečiť včasné dodávky.



Popredný kyjevský zbrojársky predstaviteľ informoval, že Ukrajina zvýšila výrobu mínometných granátov z nuly na milióny kusov ročne už pred ruskou inváziou, píše Reuters.