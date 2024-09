EÚ dodala prvé vakcíny proti opičím kiahňam do Konga

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky (KDR) smeruje takmer 100.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam (mpox) a pôjde vôbec o prvé dodávky tejto vakcíny do krajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



V nadchádzajúcich dňoch bude do KDR odoslaná aj druhá dodávka v počte približne 100.000 vakcín, spresnila EK. Sú súčasťou balíka 215.000 dávok vakcín MVA-BN, ktoré Úrad EK pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) zaobstaral a prisľúbil zaslať do krajín v Afrike.



Okrem toho Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb dostane ako dar ďalších 351.500 dávok vakcín z Francúzska, Nemecka, Španielska, Malty, Portugalska, Luxemburska, Chorvátska, Rakúska, Poľska a prípadne aj z ďalších členských štátov EÚ. Celkový počet dávok vakcín z EÚ pre africké štáty tak dosahuje najmenej 566.500.



Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) je v kontakte so všetkými členskými štátmi EÚ, keďže v prípade aktivácie mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (rescEU) sa tento nástroj môže použiť na ďalšie odoslanie vakcín a liekov proti mpox do krajín v núdzi.



Okrem toho Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) podporuje epidemiologickú prácu na území KDR a spolupracuje s africkým centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb na identifikácii prioritných oblastí pre výskum kiahní. Úrad HERA pomáha africkej strane rozšíriť prístup k diagnostike a sekvenovaniu opičích kiahní v zaiahnutých regiónoch.



Komisia uvoľnila jeden milión eur na humanitárnu pomoc a podporu starostlivosti, prevencie, epidemiologického dohľadu, oznamovania rizík a distribúcie lekárskych súprav vo východnej časti KDR, a vyčlenila 200.000 eur pre Burundi na lepšiu prípravu a reakciu na epidémiu mpox.